Festa della mamma: le proposte di Flying Tiger

Trofeo genitore dell’anno

Il regalo perfetto per dimostrare alla propria mamma che è la n.1 non esiste…o forse sì e si trova da Flying Tiger! Con un design semplice ma diretto, questo trofeo dorato sarà il meritato riconoscimento per fare sentire la propria mamma una vera vincitrice.

Prezzo a partire da 5€ su Flyingtiger.com

Tazza “BEST MOM”

La tazza in ceramica di Flying Tiger accompagnerà tutte le pause da mattino a sera. Decorata con la scritta “BEST MOM. Smart, loving and cool. Would recommend”, questa tazza è perfetta anche per essere esposta sulla scrivania in ufficio!

Prezzo a partire da 4€ su Flyingtiger.com

Massaggiatore per il viso 3 in 1

Alla mamma che non sa rinunciare alla skincare: il massaggiatore facciale 3-in-1 con pietra naturale di Flying Tiger è il tool perfetto per una beauty routine da favola.

Prezzo a partire da 10€ su Flyingtiger.com

Calzini morbidi e lozione piedi

Per mamme freddolose o tacchi addicted. Ecco il kit che regalerà un momento di comfort e benessere: calzini morbidi e crema piedi sono gli ingredienti segreti per un momento di intenso relax, by Flying Tiger.

Prezzo a partire da 6€ su Flyingtiger.com

Agenda settimanale

Un’agenda è tutto quello di cui ha bisogno la mamma che ha sempre mille impegni. D’ora in avanti, organizzare e strutturare le commissioni con l'agenda settimanale di Flying Tiger sarà per lei un gioco da ragazzi!

Prezzo a partire da 3€ su Flyingtiger.com



Borsa portautensili

Per la mamma amante del giardinaggio, Flying Tiger consiglia la sua borsa capiente e funzionale portautensili.

Prezzo a partire da 6€ su Flyingtiger.com

Tappetino yoga

Colorato e creativo, il tappetino da yoga con cinghia di trasporto di Flying Tiger è l’idea-regalo perfetta per far capire alla propria mamma, amante del fitness, quanto bene la conosciate.

Prezzo a partire da 15€ su Flyingtiger.com





