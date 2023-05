Very Little Nightmares+ arriva su Apple Arcade

Little Nightmares si espande ancora grazie all’arrivo di Very Little Nightmares, il titolo mobile della serie, su Apple Arcade.

Il gioco mobile basato su enigmi e puzzle da risolvere è già stato nominato per numerosi premi e ora arriva su Apple Arcade.

In questa scura avventura, i giocatori devono aiutare la ragazza dall’impermeabile giallo a fuggire dal Nido, un luogo misterioso pieno di pericoli e segreti.

Il gioco è una perfetta combinazione tra angoscianti musiche e disturbanti effetti speciali e uno stile artistico unico che lo rendono un titolo perfetto per restare incollati dall’inizio alla fine.

Fan e nuovi arrivati alla ricerca di un puzzle game unico e inquietante troveranno quello che cercano inVery Little Nightmares+ su Apple Arcade: http://apple.co/- LittleNightmares



Altre News per: verylittlenightmares+arrivaapplearcade