Rockster di TEUFEL - La gamma completa di diffusori audio

Diffusori e casse portatili… La famiglia ROCKSTER di Teufel è pensata per gli amanti della musica. Adatti ad ogni esigenza, questi prodotti offrono audio di qualità con tecnologia made in Berlin, potenza e durata della batteria infinita.





Con diverse opzioni di dimensioni e caratteristiche la serie ROCKSTER promette un utilizzo flessibile e di grande affidabilità. Progettati e aggiornati costantemente nel corso degli anni, questi dispositivi si adattano a ogni attitudine e gusto.

Dal giardino alla terrazza, senza dimenticare le feste in & outdoor i diffusori ROCKSTER sono gli alleati perfetti soprattutto durante la bella stagione.

Musica in modalità wireless e un buon sound, il portafoglio Rockster garantisce device per ogni scopo e utilizzo. Alcuni, addirittura possono essere facilmente messi in borsa, mentre altri possono portare la musica ovunque sia necessaria, anche amplificandola se abbinati ad un altro Rockster.

Tra i prodotti più noti troviamo il ROCKSTER, un diffusore Bluetooth portatile di grandi dimensioni, con un suono potente e una durata della batteria eccezionale. Dotato di mixer DJ a 2 canali con impostazioni audio crossfader e funzione di preascolto, 2 ingressi stereo, uscita per strumenti, microfono, cuffie, in-Line. ROCKSTER è stato progettato per soddisfare le esigenze degli amanti della musica che vogliono godersi un suono energico e di qualità. Grazie alla sua forma robusta è resistente e duraturo, perfetto anche per l'uso all'aperto. Con batteria a piombo integrata, funziona sia con batteria supplementare da 12V che tramite collegamento alla rete elettrica da 230V.È dotato di rotelle per essere spostato agevolmente. Prezzo: €999,99

Ma la famiglia ROCKSTER non si ferma qui: il ROCKSTER AIR, il fratello più piccolo, offre un suono altrettanto potente in un design più compatto. Con una durata della batteria di 30 ore e la possibilità di collegare più diffusori per creare un sistema audio surround, il ROCKSTER AIR è perfetto per i party in giardino o per i pic-nic in famiglia. Con mixer a quattro canali integrato e illuminato e controllo del tono, con la possibilità di connessioni per microfono e strumenti (ad es. Chitarra elettrica). Dispone di una tracolla per il trasporto. Prezzo: €599,99

Se si è alla ricerca, invece, di una cassa portatile ancora più piccola, il

ROCKSTER GO

rappresenta la scelta ideale. Questo speaker è perfetto per chi vuole portare la musica ovunque vada, dalla spiaggia al parco; infatti, grazie alla sua dimensione compatta e la tracolla, è anche resistente all'acqua.

Prezzo: €149,99

Uno speaker portatile? E con un suono ancora più potente, il ROCKSTER CROSS è un’ottima alternativa. Una potenza di uscita di 112 dB e una durata della batteria di 24 ore, il ROCKSTER CROSS è in grado di riprodurre la musica ad alti volumi per ore e ore (fino a 16 ore). Prezzo: €349,99

