TT Isle of Man Ride on the Edge 3 Recensione

Oggi vi parlo di TT Isle of Man Ride on the Edge 3. Il gioco, sviluppato dai ragazzi di Raceward Studio e pubblicato da Nacon, vuole simulare la corsa di Isle of Man Tourist Trophy. Questa è una delle gare più pericolose al mondo, molto spettacolare e famosa per gli incidenti mortali che purtroppo si sono verificati in passato. TT Isle of Man è un evento molto popolare e antico che si tiene una volta all'anno sull'isola di Man, situata tra l'Inghilterra e l'Irlanda. L'evento prevede la partecipazione di moto Superstock e Superbike, da guidare al massimo della velocità nelle pericolose e strette stradine dell'isola. Il titolo promette una fisica realistica e un gameplay divertente. Dopo averlo provato affondo, ecco la mia recensione.



include tutti i contenuti ufficiali dell'ultimo TT: piloti, motociclette, squadre e tracciati. I giocatori potranno guidare moto della classe Supersport o Superbike e gareggiare su 32 circuiti e su oltre 200 km di strade. Sia iche le moto,, sono tutti ufficiali. Una volta avviato il gioco si potrà scegliere tra modalità carriera, gare offline, matchmaking online, gare private e gare classificate. Nelleoffline personalizzate si corre contro un massimo di 10 piloti IA, mentre la carriera è basata sulla stagione da portare a termine. Deialcuni sono storici, mentre tutti gli eventi potranno essere personalizzati in termini di meteo, ora del giorno, durata ecc. Glihanno inserito una modalità open world, ora l'isola è interamente esplorabile e i giocatori potranno girovagare alla ricerca di gare, luoghi storici, sfide a tempo e altro ancora. Una novità per il titolo e un plus non da poco per gli amanti delle lunghe distanze. L'isola, riprodotta in maniera reale, sarà percorribile in lungo e in largo per circa

Tuttavia, girando per l'si finisce solo per raccogliere i pezzi dei contenuti storici e iniziare gli eventi; mentre non si vede traccia di altri piloti per le strade. Man mano che si avanza con gli, altri nuovi se ne sbloccheranno. I luoghi visitabili faranno vedere brevi descrizioni sulla storia dell’isola e su quella della competizione. Tutto è abbastanza monotono e, molte volte, si finisce per usare il viaggio veloce per arrivare subito al luogo prefissato. Nonostante tutto, questo è sufficiente per tenere in piedi la struttura. Completando le sfide si guadagnano puntida spendere per migliorare le moto. Dal motore alle sospensioni, ogni componente può essere potenziato per rendere la moto più competitiva. Si possono scegliere tre impostazioni della: principiante, intermedio e realistico; ma anche regolare manualmente gli assist, per padroneggiare ulteriormente la moto, come il controllo della, ecc. Anche con tutti gli aiuti abilitati è sconsigliato passare sui cordoli, tagliare una curva o frenare bruscamente, il risultato sarà una brusca caduta. Inizialmente i giocatori alle prime armi potrebbero trovare questa difficoltà troppo. Tutto sommato però le moto si guidano in modo più fluido rispetto al passato

Il gioco suregala un discreto colpo d'occhio ma nulla più. Dal punto di vistaTT Isle of Man Ride on the Edge 3 ha alti e bassi. Il team italiano, al suo primo tentativo, ha fatto del suo meglio. Tuttavia, la cura nella riproduzione dei tracciati non è sempre dello stesso livello. Al contrarioe piloti risultano ben realizzati e curati in ogni loro parte. Il frame-rate è fluido e stabile, e regala una sensazione di velocità soddisfacente, che migliora con la visuale in prima persona. Il comparto audio ha buoni effetti ma le musicherisultano anonime e blande.



TT Isle of Man Ride on the Edge 3 è un discreto titolo di simulazione. Tecnicamente non è il massimo e la sua fisica metterà a dura prova i principianti. TT Isle of Man Ride on the Edge 3 è un gioco difficile, veloce, elettrizzante e brutale; tuttavia, ricompenserà i giocatori che gli dedicheranno del tempo per dominarlo. I fan del Tourist Trophy lo ameranno alla follia.



Voto 7.5/10

