STATI GENERALI DELLA NATALITÀ 2023: ASSOGIOCATTOLI PARTNER DELLA 3a EDIZIONE

Al via la 3a edizione degli Stati Generali della Natalità, la più grande manifestazione italiana dedicata al contrasto della crisi demografica, prevista a Roma l’11 e il 12 maggio all’Auditorium della Conciliazione. Tra gli illustri protagonisti previsti, Papa Francesco e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre ai ministri Valditara, Roccella, Giorgetti e Urso, insieme a diversi leader politici e rappresentanti istituzionali del mondo dell’economia, delle imprese e della società civile. Per il secondo anno di fila, Assogiocattoli sarà partner dell’evento, confermando l’impegno in prima linea da sempre con la Divisione Prima Infanzia.



Nonostante l’inverno demografico del Paese, dove rispetto al 2014 la popolazione è diminuita di 1,5 milioni di persone, con 393mila nuovi nati a fronte di 719mila decessi solo nel 2022 (Istat), i dati del mercato del giocattolo (Circana) sono incoraggianti: i giochi dedicati ai bambini più piccoli registrano il maggior fatturato dell’anno.



Ed è per questo che Gianfranco Ranieri - Presidente di Assogiocattoli - dichiara:

“Pur notando che nel nostro settore è la prima infanzia a fare da traino, leggiamo con sempre più crescente preoccupazione i dati demografici e non possiamo far altro che continuare a supportare questa manifestazione e rinnovare il nostro sostegno a favore delle politiche di welfare portate avanti dal Governo a tutela dei bambini, presente e futuro della società odierna”.



Introdotti e moderati da Gigi De Palo, Presidente della Fondazione per la natalità, sono tantissimi gli interventi in programma nella due giorni romana con gli Stati Generali della Natalità. Tutti diretti, chiari e coincisi: partendo da un’attenta analisi dei preoccupanti dati ormai noti a tutti, gli speaker cercheranno di fare una sintesi chiara e puntuale delle criticità da risolvere urgentemente, proponendo azioni e soluzioni concrete.



Tra i partecipanti dell’appuntamento romano, ci sarà quindi anche Assogiocattoli - che interverrà venerdì 12 maggio all’interno del panel “Senza speranza non c’è futuro” proprio a sottolineare - come già anticipa - quanto sia “necessario migliorare il quadro normativo, fiscale, lavorativo e sociale per incentivare le nuove generazioni a procreare”.

