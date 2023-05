Morte cerebrale del 16enne Matteo Botti coinvolto in un incidente stradale a Parma

Il pomeriggio di martedì 9 maggio, è stato annunciato il decesso cerebrale di Matteo Botti, un giovane ragazzo di 16 anni originario di Castelnovo di Sotto, nella provincia di Reggio Emilia, coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto a Parma, poco prima delle ore 23 del 7 maggio. La tragedia ha suscitato molto cordoglio tra la popolazione, sia nel comune di Matteo che nella città dove è avvenuto l'incidente. La famiglia Botti è molto conosciuta, con il padre Stefano che lavora come ricercatore presso il Core e l'azienda Usl di Reggio Emilia, mentre la madre, Simona Bertaccini, lavora come infermiera presso l'azienda ospedaliero-universitaria di Parma.

Secondo le testimonianze dei suoi amici, Matteo era un ragazzo vivace e sempre disponibile con tutti. Dopo l'incidente, è stato portato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a causa delle gravi ferite riportate durante la caduta sull'asfalto. Tuttavia, le sue condizioni sono apparse disperate già nelle ore successive, e la situazione sanitaria era in gran parte compromessa. Nel pomeriggio del giorno successivo è stata dichiarata la Morte cerebrale e i familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi.

L'incidente è avvenuto tra via Muratori e via Giovenale nella zona di via Sidoli, a Parma, e ha coinvolto un secondo scooter. Non è chiaro se a bordo dello scooter guidato da Matteo ci fosse un secondo ragazzo. Il motorino che conduceva Matteo sarebbe sbandato, per poi cadere rovinosamente sull'asfalto. Il ragazzo dell'altro scooter ha riportato ferite piuttosto lievi. Sul posto, le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il sindaco di Castelnovo di Sotto, Francesco Monica, ha espresso il suo profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Matteo, ricordando che la notizia ha sconvolto e rattristato l'intera comunità. La Morte cerebrale di Matteo Botti rappresenta una tragedia che ha toccato il cuore di molte persone, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra i suoi amici.

