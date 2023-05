Ritrovamento shock a Grignano, provincia di Trieste : Cigno solitario decapitato

Grignano, provincia di Trieste, si è trovata di fronte a una macabra scoperta questa mattina. Secondo quanto riportato da TriestePrima, un Cigno solitario, che da alcuni giorni frequentava la zona, è stato trovato senza testa. L'animale è stato rinvenuto sulla terra ferma, a soli un metro di distanza da una macchia di sangue. La notizia è stata diffusa dall'Area Marina Protetta di Miramare tramite un post su Facebook.

L'ornitologo Paolo Utmar, della Società Nautica Grignano, ha rinvenuto il Cigno privo della testa, adagiato sullo squero del porticciolo. La scoperta è stata fatta dopo che la Società Nautica Grignano ha segnalato l'accaduto. Poco distante, a un metro di distanza, si trovava una chiazza di sangue, evidente segno del luogo in cui è stato perpetrato il decapitamento.

Il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria è stato subito allertato per effettuare gli opportuni accertamenti legali. "Si tratta di un'azione orribile, che preferiamo non commentare", si legge nel post dell'Area Marina Protetta di Miramare. "Ricordiamo solo che l'uccisione di animali per crudeltà e senza motivo è un reato perseguibile penalmente, con una pena che va da 4 mesi a 2 anni di reclusione (art. 544 bis del Codice Penale)".

