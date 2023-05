Isola dei Famosi : Cecchi Paone critica le nuove regole tribali imposte dallo Spirito dell'Isola

Le regole dell'Isola dei Famosi sono cambiate recentemente, suscitando controversie tra i partecipanti. In particolare, Alessandro Cecchi Paone non ha esitato a criticare le decisioni prese dallo "Spirito dell'Isola". Durante una discussione con Ilary Blasi, conduttrice del programma, è emerso che gli Accopiados, gruppo formato da coppie, sarebbero stati separati per continuare l'avventura come concorrenti singoli. Gli uomini sarebbero stati assegnati alla tribù degli Hombres, mentre le donne alla tribù delle Chicas.

All'annuncio di questa nuova disposizione, decisa dagli autori per intrattenere il pubblico, Alessandro Cecchi Paone ha espresso il suo dissenso facendo il gesto del "no" con le mani, chiaramente indicando che non aveva intenzione di rimanere nelle nuove condizioni. Ilary Blasi, notando la sua reazione, ha ricordato a Cecchi Paone che Simone Antolini, fidanzato del naufrago e grande assente della quarta puntata a causa di un malore, sarebbe tornato nella tribù degli Hombres come concorrente singolo. Tuttavia, Cecchi Paone ha ribadito la sua posizione, sostenendo che lui e Simone avrebbero giocato solo come coppia, come stabilito all'inizio del programma. Ha aggiunto: "Non c'è nessuna regola. A settembre siamo stati interpellati in coppia. Io so ragionare benissimo da solo". Ha insistito sul fatto che il suo contratto prevedeva che lui e Simone partecipassero come coppia, altrimenti non avrebbe accettato.

Nonostante i tentativi di calmarlo, Ilary Blasi ha affermato di indagare sulla questione e nel frattempo ha invitato Cecchi Paone a unirsi agli Hombres dato l'assenza di Simone. Tuttavia, Enrico Papi, un altro membro dello studio, ha cercato di far comprendere a Cecchi Paone che l'Isola dei Famosi è un programma di intrattenimento e che le regole sono pensate per divertire il pubblico televisivo. Ha sottolineato che è solo un gioco e che dovrebbe semplicemente goderselo.

Nonostante gli appelli a considerare l'Isola come un gioco, Cecchi Paone ha mantenuto la sua posizione, affermando che vive le situazioni a modo suo e non come gli altri desiderano. Ha dichiarato: "Non sono sereno per motivi miei che solo io conosco. È un gioco al massacro".

