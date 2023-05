ASUS Republic of Gamers annuncia la tastiera Falchion Ace



La nuova tastiera gaming dedicata agli eSport vanta un formato compatto al 65%

e si arricchisce ora anche di switch e stabilizzatori meccanici ROG NX per

elevarne ulteriormente l'esperienza d’uso



Design compatto: tastiera 65% che integra magistralmente anche i tasti freccia e navigazione in uno chassis ultracompatto, paragonabile ad un formato 60%

Switch meccanici ROG NX: stelo e alloggiamento lubrificati attenuano i clic e azzerano il rumore di rimbalzo; attuazione rapida e curve di pressione finemente regolate da ROG per garantire la massima consistenza alla pressione

Digitazione impareggiabile: stabilizzatori ROG per assicurare una pressione dei tasti sempre fluida e coerente; schiuma fonoassorbente integrata nello chassis per una migliore acustica

Comandi intuitivi: pannello touch interattivo per un più facile e immediato controllo e personalizzazione delle impostazioni.

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità sul mercato italiano di ROG Falchion Ace, la tastiera gaming in formato 65% dedicata agli eSport e caratterizzata da un design ultracompatto che racchiude magistralmente frecce e tasti di navigazione in un telaio dalle dimensioni comparabili a quelle di tastiere in formato 60%. La Falchion Ace si arricchisce ora di switch meccanici ROG NX a rapida attuazione e curve di forza attentamente ottimizzate da ROG per sequenze di tasti consistenti e dal feeling eccellente. Lo speciale design degli stabilizzatori ROG garantisce inoltre sequenze di tasti più fluide e coerenti, in particolare per i tasti più lunghi. Anche l'acustica della tastiera è stata finemente curata e migliorata con l’adozione di schiuma fonoassorbente.

Un pannello touch interattivo posto lungo il lato sinistro della tastiera consente di regolare facilmente volume e comandi personalizzabili, mentre le due porte USB-C consentono di avere una postazione gaming più ordinata offrendo la possibilità di fare uno switch simultaneo tra diversi PC nel caso si usino più sorgenti contemporaneamente come nel caso, alquanto frequente, dell’impiego di un PC per il gaming e di un PC per lo streaming. ROG Falchion Ace integra anche piedini che permettono di avere tre diverse altezze, con angoli di inclinazione che possono essere regolati in base alle preferenze dell'utente, oltre a includere un’innovativa quanto pratica cover protettiva. ROG Falchion Ace è disponibile nei colori Black e Moonlight White.



Obiettivo vittoria con ROG Ace



Per più di un decennio, ROG ha indirizzato la sua passione per il gaming verso la creazione di esperienze fuori dal comune per tutti gli amanti dei videogiochi, gli streamer e i pro-gamer. La serie ROG Ace rappresenta oggi l’ulteriore evoluzione di questo incessante impegno nello sviluppo di device innovativi, sempre più efficaci e vicini alle richieste dei gamer più esigenti.

È stata pensata e progettata con l’obiettivo di offrire il meglio per chi punta a ottenere le migliori prestazioni di gioco, fornendo anche ai casual gamer un intero arsenale di periferiche per vincere come i veri professionisti. La ROG Falchion Ace si aggiunge così all’apprezzato mouse ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e al tappetino ROG Hone Ace Aim Lab Edition, arricchendo dunque l’offerta ROG in questo ambito e definendo un set di periferiche "ideale” per l’eSport e a tutti gli appassionati del gaming competitivo.



Ultracompatta, tastiera al 65% ottimizzata



Con ROG Falchion Ace, il team di progettazione ROG ha inteso sviluppare una tastiera al 65% senza compromessi, incorporando magistralmente anche i tasti freccia e i tasti di navigazione in una periferica dalle dimensioni ancora più contenute, per offrire ai gamer tutte le funzioni di una tastiera standard, senza affatto sprecare spazio sulla propria scrivania. Con una lunghezza di soli 306 mm, ROG Falchion Ace ha quasi le stesse dimensioni di una tastiera con fattore di forma del 60%.



In più, ROG Falchion Ace è disponibile in due differenti varianti di colore: alla versione standard Black si aggiunge l’esclusiva colorazione Moonlight White, per adattarsi al meglio alle proprie preferenze e a ogni setup di gioco.



Digitazione eccellente



Gli switch meccanici ROG NX utilizzati nella ROG Falchion Ace sono dotati di steli e base di alloggiamento accuratamente lubrificati per offrire un feeling al clic uniforme ed eliminare i rumori di ritorno. Le curve di forza, accuratamente regolate da ROG, e il design ad attuazione rapida assicurano una pressione dei tasti coerente e uniforme oltre a una attuazione sempre precisa ed immediata. I copritasti di altezza intermedia e il design dello stelo più corto riducono in maniera efficace l'oscillazione dei tasti, per una digitazione ancora più confortevole.



Gli stabilizzatori ROG, adeguatamente lubrificati anch’essi, sono stati messi a punto pensando appositamente ai gamer per ridurre l'attrito in modo che i tasti più lunghi come la Barra Spaziatrice, Maiusc e Invio offrano sempre lo stesso feeling degli switch originali. Infine, la schiuma fonoassorbente incorporata assorbe i rumori di ping e gli echi offrendo complessivamente una migliore acustica a tutta la tastiera.





Tante funzioni, tutte sempre sotto controllo



Un innovativo pannello touch integrato sul lato sinistro della ROG Falchion Ace può essere impiegato per regolare istantaneamente il volume o per attivare utili scorciatoie, quali ad esempio cambiare app o copiare e incollare gli elementi selezionati. Può anche essere programmato come tasto macro per i comandi di gioco più complessi. Due porte USB-C poste su entrambi i lati nel retro della tastiera consentono di creare una postazione di gioco molto più ordinata e assicurano a ogni gamer o streamer di connettersi contemporaneamente a due diversi PC e di passare istantaneamente da un PC all'altro semplicemente azionando lo switch meccanico posto centralmente tra le due porte.



ROG Falchion Ace include anche due paia di piedini di diverse altezze, offrendo la possibilità di regolare la tastiera su tre diversi angoli di inclinazione, per offrire il massimo comfort e soddisfare al meglio le specifiche preferenze individuali di utilizzo. In più tante funzioni per essere più efficaci nel gioco, ma anche nelle attività di tutti i giorni: tasto di blocco di Windows per giocare indisturbati, memoria integrata per salvare fino a sei profili, 100% anti-ghosting e rollover n-key per registratore in maniera accurata ogni singola pressione dei tasti, tasto Function (Fn) dedicato per passare facilmente dalla modalità di gioco a quella di lavoro.Quando la tastiera non è in uso o durante il trasporto, la cover in policarbonato trasparente protegge ROG Falchion Ace. Questa è di fatto una cover smart e può essere posizionata anche sotto la tastiera durante il gameplay, conferendo così all'illuminazione RGB un aspetto più diffuso e contribuendo a creare un impatto visivo ancora diverso.ROG Falchion Ace è già disponibile nella versione standard Black e Moonlight White sull’ eShop ASUS presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 149,90 € IVA inclusa.

