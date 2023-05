ITORAH Recensione

ITORAH è un action-platform in 2D ambientato a Nauchan, un luogo fantastico minacciato da una piaga che se non fermata invaderà tutto il mondo. L'umanità è sparita nel nulla. ITORAH, la protagonista e ultima della sua specie, dovrà vagare per la sua terra natia alla ricerca dell'origine della piaga lottando contro i nemici contagiati. Si farà strada impugnando la sua ascia parlante attraverso foreste, pericolosi templi, scogliere tempestose e altri mondi. Una storia e uno schema narrativo inizialmente molto affascinanti, ma che durante l'avventura si ridimensionano fino a diventare quasi banali e scontati.

Gameplay e Comparto Tecnico

Il gameplay di ITORAH è tipico dei metrodvania. Sfoggia un mix poco originale ma ha un level design molto ispirato e ben bilanciato. Non ha sessioni platform impegnative, abilità personalizzabili ed è poco dinamico. Tuttavia, i combattimenti sono ben articolati e divertenti. Per affrontare nemici ITORAH avrà a disposizione Koda, la sua ascia parlante, salto e doppio salto, attacco e il backtracking. I boss di fine livello sono veramente ispirati e propongono una sfida adeguata prima di essere sconfitti. La giocabilità è molto fluida e i comandi sono veloci e precisi. Quando non si combatte ITORAH viene messa alla prova con rompicapi e sezioni esplorative abbastanza impegnative. Lungo la strada ITORAH troverà dei personaggi con cui interagire che potrebbero, o non, aiutarla nella missione. Quindi stringere amicizie sarà fondamentale.



Dal punto di vista prettamente tecnico ITORAH suè una goduria per gli occhi. Molto ben realizzato, colorato, luminoso e con delle location da lasciare a bocca aperta. Tutti gli sfondi sono stati realizzati e colorati a mono dagli. Nel gioco si potranno ammirare splendidi paesaggi sud e centroamericani, pennellati con sfumature degne di un opera d'arte, di foreste, pianure, cattedrali sommerse, deserti, ecc. Sia la protagonista che i personaggi non giocabili godono di animazioni ben fatte e molto convincenti. Infine, la colonna sonoraha un'ottima qualità in generale e accompagna alla grande il giocatore durante l'avventura di Nahucan.

è un tipico metrodvania con una componente artistica eccellente. Questo è il suo unico punto di forza. Il compartoè di primo livello e ha una difficoltà accettabile. Tuttavia, non aggiunge nulla di nuovo al genere ma si lascia giocare e diverte quando basta. Se amante inon potete non giocare a questo titolo.agli amanti del genere.

