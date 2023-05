Come aprire un ristorante di successo: consigli e basi fondamentali da considerare

Sapendo questo, come puoi massimizzare le tue possibilità di successo?

Le basi per Aprire un ristorante

Hai sempre sognato di aprire un ristorante, ma ora che il tuo progetto inizia a concretizzarsi, sei in dubbio. Sai già che aprire un ristorante è un bel progetto che richiede molto lavoro e investimenti. Allora perché iniziare? La risposta si può riassumere in due parole: passione. La vita di un ristoratore è unica: per avere successo, spesso devi sentire una vera vocazione.Studiando l'esperienza di tanti ristoranti, puoi determinare quali fattori influenzano il loro successo. Mentre alcuni fattori sono totalmente al di fuori del controllo del proprietario, ce ne sono molti altri che si possono controllare.Servire cibo eccellente e avere un concept originale sono due criteri fondamentali, ovviamente. Ma quello che stai vendendo è un'intera esperienza: dal cibo, al servizio, all'atmosfera, all'ambientazione, alla posizione, le attrezzature, oltre a tutto ciò che può essere associato all'andare in un ristorante.

Prima di tutto, prenditi il tempo per fare una piccola analisi introspettiva. Sii onesto con te stesso: come descriveresti la tua personalità? Quali sono i tuoi obiettivi? Le tue passioni? I tuoi punti di forza e di debolezza? Devi decidere che tipo di capo vuoi essere e se hai bisogno di un partner o di un aiuto esterno. Anche se preferisci mantenere il maggior controllo possibile, non provare a fare tutto da solo.

Pensa attentamente allo stile di vita che stai per abbracciare. Il mondo della ristorazione è tanto esigente quanto impegnativo: devi assicurarti di sapere in cosa ti stai cacciando e se è davvero quello che vuoi fare nella vita. Tutti i ristoranti hanno bisogno di capitali consistenti per aprire le loro porte. Decidere di aprirne uno non è una decisione da prendere alla leggera.

Poniti domande di base per stimolare la tua immaginazione e creatività

Non devi piacere a tutti. D'altra parte, è assolutamente necessario che tu riesca a distinguerti dalla massa. Trova un concetto che possa soddisfare l'esigenza ben identificata di un "pubblico target".

L'esperienza del cliente



I clienti cercano un'esperienza unica: vogliono essere sedotti dal tuo locale, conservarne un ricordo indelebile e consigliarlo ad altri. Trova il piccolo extra che nessuno usa o usa un concetto molto popolare in un quartiere che non ce l'ha.

Mercato : ti rivolgi a un pubblico giovane, famiglie, adulto?

: ti rivolgi a un pubblico giovane, famiglie, adulto? Servizio : al tavolo, take away, bar, buffet?

: al tavolo, take away, bar, buffet? Atmosfera : bistrot vivace, bar retrò, ristorante gourmet, mensa rustica, locanda accogliente, caffè alla moda? Le possibilità sono illimitate.

: bistrot vivace, bar retrò, ristorante gourmet, mensa rustica, locanda accogliente, caffè alla moda? Le possibilità sono illimitate. Cibo : qual è il tuo concetto di cibo? Dove e come prenderai le tue provviste?

: qual è il tuo concetto di cibo? Dove e come prenderai le tue provviste? Nome: come si chiamerà il tuo ristorante?

Inoltre essere nel quartiere “giusto” è essenziale. Per sopravvivere, devi creare un'associazione il più armoniosa possibile tra l'ambientazione, l'ubicazione, il concetto e il cibo del tuo ristorante e la clientela a cui si rivolge.

Le dimensioni, la forma e lo stile dei locali occupati dal tuo ristorante sono fondamentali. Come garantite che l'ambientazione del vostro ristorante ne incarni l'essenza?



Il tuo menu è la pietra angolare della tua attività. Creare un menu che sia sia estetico che efficace è un'arte: deve essere conciso, ma completo, riflettere il tuo marchio e soddisfare le aspettative dei tuoi clienti. Aprendolo, i clienti devono dirsi di aver fatto la scelta giusta venendo a mangiare nel tuo ristorante.



Aprire un ristorante: l'attrezzatura

Senza attrezzature, il tuo ristorante non può durare a lungo: che si tratti di attrezzature di cottura di base per far funzionare la tua cucina o di attrezzature per la pulizia e la conservazione, devi dotarti delle attrezzature adeguate prima di aprire un ristorante.



Dotati delle seguenti attrezzature (elenco non esaustivo), qualunque sia la natura e le dimensioni del vostro locale:



Forno

Robot da cucina

Mixer battitore-mixer

Affettatrice

Tavoli da lavoro e taglieri

Congelatore e frigorifero

Dotazioni di sicurezza

Scaffalature e scaffali di stoccaggio

Utensili e pentole

Stoviglie, posate e accessori per la tavola

Contenitori e contenitori di stoccaggio

Lavello

Cucina

Sistema di registratori di cassa

Attrezzature per la pulizia

Macchina del ghiaccio

Grill elettrico o a gas

Su Bredaservizi.it puoi scoprire tutto ciò che ti occorre per attrezzare e progettare il tuo ristorante, qualunque sia la natura e il tipo di locale che stai aprendo.L'attrezzatura e la tecnologia sono fondamentali oggi, in quanto sono finiti i giorni dei menu cartacei e dei registratori di cassa ingombranti. I ristoranti ora possono avere sistemi di cassa in cloud, che operano su tablet: facili da usare, permettono di gestire tutto ciò che riguarda i servizi e la gestione. Questo nuovo tipo di sistema di pagamento diventa il cuore della tua attività.Qualsiasi progetto imprenditoriale è una folle avventura, e questo è tanto più vero quando si tratta di aprire un ristorante. Fare più ricerche possibili e pianificare tutto il possibile in anticipo, dalla gestione del personale all'ideazione fino alla scelta di un sistema di cassa, ti consentirà di massimizzare le tue possibilità di successo.

