Galaxy S23 veste la nuova collezione firmata Diesel

Samsung Electronics annuncia la collaborazione con Diesel, l’iconico brand lifestyle fondato da Renzo Rosso nel 1978, con una collezione di cover, che rende esclusivi e personalizzati i nuovi smartphone flagship della serie Samsung Galaxy S23.





Protagonista della collezione Diesel x Samsung, l’inconfondibile logo Diesel- for successful living, con i colori iconici del brand – rosso, bianco, e nero - per dare vita a differenti versioni: in bianco e nero, stampato con un esclusivo effetto gommato per la Cover Diesel, classica custodia realizzata in TPU tipo di silicone elastico che la rende ultraresistente agli urti con bordi in rilievo per proteggere lo schermo; in rosso e bianco per la Swappable Backplate, la piastrina sovrapponibile alla Samsung Frame Cover. Quest’ultima sarà disponibile solo per Samsung Galaxy S23 Ultra.





Gli utenti potranno, inoltre, personalizzare la cover Silicone Grip per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra con lo strap rimovibile Diesel, che aiuta a ridurre il rischio di caduta accidentale.





“Saper osare per tenere lo smartphone al sicuro ma con stile. È questa la scelta alla base di una nuova importante partnership grazie alla quale vogliamo offrire agli utenti Galaxy una personalizzazione non convenzionale degli smartphone per renderli ancora più riconoscibili ed identitari, proprio come un paio di jeans firmati Diesel”, ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head Marketing and Retail della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia. “Combinando il design innovativo della serie Galaxy S23 con l’iconico logo di Diesel, è possibile esprimere appieno la propria personalità, con uno spiccato senso di autenticità e irriverenza”.





Samsung e Diesel hanno celebrato il lancio della collaborazione con un evento esclusivo a Milano. Tutti i contenuti del party sono stati realizzati con Galaxy S23 Ultra, lo smartphone flagship Samsung realizzato per un’esperienza fotografica premium in qualsiasi condizione di luminosità, anche notturna.





Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra





Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sono i nuovi smartphone flagship della serie Galaxy S, progettati per superare i limiti dell’esperienza mobile, ridefinendo il concetto di ciò che è possibile negli smartphone premium.



Dotati della straordinaria fotocamera di Samsung Galaxy, consentono agli utenti di esplorare la propria creatività in tutta libertà, realizzando video di livello cinematografico grazie alla funzione Nightography perfezionata. “Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” offre una straordinaria esperienza di gaming, potente e dinamica grazie alla grafica mobile più veloce sulla serie S.





Galaxy S23 Ultra è il nuovo smartphone premium della serie Galaxy S.



Dotato di un nuovo sensore 200MP Adaptive Pixel in grado di riprendere con incredibile precisione ogni momento e renderlo unico, consente agli utenti di sperimentare con la fotografia, ad esempio catturando immagini nitide della Via Lattea con le impostazioni Astrofoto all’interno dell’app Samsung Camera o sfruttando l’app Expert RAW.





Disponibilità e prezzi





Tutte le esclusive cover firmate Diesel x Samsung sono già in vendita sullo shop online di Samsung.com ai seguenti prezzi:





Cover tradizionale nera per S23 Ultra| S23+| S23 – 34,90 €

Backplate per S23 Ultra 23,90 € (più Frame Case 54,90 €)

Strap per S23 Ultra | S23+| S23 – 29,90 € (più Silicon Grip Case 54,90 €)

