La Serie A arriva su Snapchat

Sbarca su Snapchat l'account ufficiale della "Serie A" (https://www.snapchat.com/add/ seriea ), che aggiunge un nuovo elemento di prestigio all'offerta digitale e social media della Lega Serie A. Questa collaborazione produrrà contenuti unici e strumenti di creazione per la piattaforma, tra cui realtà aumentata, Lenti e Bitmoji che gli utenti potranno includere nelle loro comunicazioni quotidiane. Nascerà un nuovo modo di coinvolgere i tifosi, soprattutto tra i più giovani, che avranno accesso a funzionalità esclusive.

L'account Snapchat della Serie A sarà inizialmente in inglese e arabo e coinvolgerà fin da subito influencer di tutto il mondo, rivolgendosi in particolare ai Paesi in cui la piattaforma è più popolare. Questa collaborazione aumenterà il numero degli appassionati della Serie A, che potranno attingere a 20 account ufficiali in otto lingue diverse, che daranno vita a contenuti personalizzati per ogni regione, creati dalla media company del campionato.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, spiega: "Con il lancio del profilo della Serie A su Snapchat, ampliamo la nostra offerta multimediale con l'obiettivo di aumentare il numero di tifosi della Serie A. L'account della Serie A ci permetterà di concentrarci su due importanti aree come gli USA e MENA, dove la piattaforma è particolarmente diffusa e utilizzata."

