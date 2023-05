The Lord of the Rings: Gollum arriva su NVIDIA GFN

Questo GFN Thursday arriva pieno di novità con l’annuncio di ben 16 nuovi giochi che si uniranno al cloud questo mese, e inizia subito con 2 nuovi giochi disponibili in streaming già questa settimana! Verranno inoltre lanciati alcuni titoli molto attesi nel corso del mese, tra cui The Lord of the Rings: Gollum, Occupy Mars: The Game, System Shock e Age of Wonders 4.

Restate sintonizzati perché riceverete presto ulteriori notizie sui giochi per Xbox che si uniranno alla libreria di GeForce NOW.

The Lord of the Rings: Gollum sarà disponibile su GeForce NOW a partire dal 25 maggio e si svolgerà in contemporanea conLa Compagnia dell'Anello. Tutti gli appassionati del Signore degli Anelli o dell'avventura in generale si divertiranno con questo fantastico gioco d'azione, vestendo i panni di Gollum e immedesimandosi nella sua versione del racconto mentre sconfigge astutamente alcuni dei personaggi più potenti della Terra di Mezzo. Grazie al supporto RTX ON e al DLSS, gli utenti Priority e Ultimate si troveranno completamente immersi nella trama di questo gioco epico.

Iniziate la settimana con Age of Wonders 4, l'attesissimo sequel di Paradox Interactive. Esplorate i nuovi regni magici, create la vostra fazione e combattete in ogni torneo per condurre il vostro impero alla gloria!

Questo fa parte dei due nuovi giochi che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW questa settimana:

Age of Wonders 4 (Nuovo lancio su Steam )

Showgunners (Nuovo lancio su Steam )

Dai un’occhiata a cosa riserva per voi GeForce NOW nel mese di maggio:

Occupy Mars: The Game (Nuovo lancio su Steam , 10 maggio)

(Nuovo lancio su , 10 maggio) TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (Nuovo lancio su Steam , 11 maggio)

Far Cry 6 (Nuovo lancio su Steam , 11 maggio)

(Nuovo lancio su , 11 maggio) Tin Hearts (Nuovo lancio su Steam , 16 maggio)

The Outlast Trials (Nuovo lancio su Steam , 18 maggio)

Warhammer 40,000: Boltgun (Nuovo lancio su Steam , 23 maggio)

(Nuovo lancio su , 23 maggio) Blooming Business: Casino (Nuovo lancio su Steam , 23 maggio)

(Nuovo lancio su , 23 maggio) Railway Empire 2 (Nuovo lancio su Steam , 25 maggio)

(Nuovo lancio su , 25 maggio) The Lord of the Rings: Gollum (Nuovo lancio su Steam , 25 maggio)

Above Snakes (Nuovo lancio su Steam , 25 maggio)

(Nuovo lancio su , 25 maggio) System Shock (Nuovo lancio su Steam , 30 maggio)

(Nuovo lancio su , 30 maggio) Conqueror’s Blade ( Steam )

Lawn Mowing Simulator ( Steam )

Patch Quest ( Steam )

The Ascent ( Steam )

Approfittate di tutto questo con lo sconto a tempo limitato di 6 mesi di abbonamento Priority per ridurre i tempi di attesa, prolungare le sessioni di gioco e ottenere RTX ON per i giochi supportati. I giocatori hanno tempo fino al 21 maggio per ottenere uno sconto del 40% sul prezzo di partenza.

