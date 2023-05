Annunciato il programma Xbox Game Pass Friend

Xbox annuncia oggi il programmaXbox Game Pass Friend che dà la possibilità agli attuali membri di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass di far provare gratuitamentePC Game Pass fino a 5 persone per una durata di 14 giorni.

I membri Game Pass possono trovare nella schermata Home l’apposito pulsante “Give PC Game Pass” (Regala PC Game Pass): basterà un semplice click per condividere il codice di prova e far scoprire ai propri amici i giochi disponibili nel catalogo PC Game Pass, tra cuiRedfall, il nuovo sparatutto vampiresco firmato Arkane Studio, in uscita oggi.

Inoltre,chi darà inizio al periodo di prova gratuito potrà godere di tutti i benefici, tra cui:

Nuovi titoli Xbox Game Studios disponibili al giorno del lancio

Centinaia di giochi per PC di alta qualità

Iscrizione a EA Play

Giochi per PC e mobile di Riot Games, tra cui Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics e Legends of Runterra

Altre News per: annunciatoprogrammaxboxgamepassfriend