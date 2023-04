Top 5 multicooker Moulinex

Il Multicooker Moulinex è un vero e proprio alleato in cucina, soprattutto per chi non ha molto tempo da dedicare alle preparazioni giornaliere. Si tratta, infatti, di una soluzione tutto-in-uno dotata di sistema multi cottura, che permette di cucinare in poco tempo molteplici ricette, mentre si sta facendo altro. Le ricette che possono essere preparate con questo elettrodomestico sono molteplici, dagli antipasti ai dolci, e per nessuna preparazione sono richieste competenze particolari e manualità in cucina. Infatti, i principali vantaggi dei multicooker di Moulinex sono la semplicità e velocità di utilizzo.

Ecco i 5 modelli più amati e apprezzati di questo elettrodomestico.

Cookeo Touch Wifi

Il multicooker Cookeo Touch Wifi permette di accedere attraverso la connessione Wi-Fi a infinite ricette gratuite, per una grande varietà di pasti quotidiani e ti guida nella preparazione attraverso lo schermo touch screen semplice ed intuitivo da utilizzare, per un successo sempre assicurato, anche grazie alle foto e video tutorial. Il multicooker saprà darti l’ispirazione giusta e permette di cuocere alla massima rapidità, risparmiando tempo, con ricette realizzabili in meno di 10 minuti. Inoltre, per adoperarlo, non è necessario preriscaldare né ha bisogno di sorveglianza.

2. Multicooker Cookeo Grameez

Il multicooker Cookeo Grameez è caratterizzato dalla bilancia connessa, che permette di trovare le ricette su misura in base al peso degli ingredienti a disposizione. Inoltre, Cookeo Grameez consente di cuocere le pietanze in sei modalità di cottura diverse, dal vapore (per una cucina salutare) alla cottura a pressione (per ridurre i tempi di cottura), passando per la modalità riscaldamento che consente semplicemente di riscaldare i pasti già pronti, rosolatura e cottura lenta (ideali per carni e stufati).

3. Multicooker Cookeo +

Il modello Cookeo + è uno dei classici multicooker, tra i più economici in commercio, ma non per questo meno funzionale rispetto ai modelli precedenti. Questo apparecchio contiene 150 ricette pre-programmate, dall’antipasto al dolce, e consente di realizzare piatti gustosi per servire fino a 6 persone. Non bisogna sorvegliare lo strumento mentre cucina: Cookeo+ cuoce in autonomia le pietanze, e mantiene il piatto al caldo fino al momento del pasto.

4. Turbo Cuisine

Per assicurarti risultati gustosi fino a tre volte più rapidamente, Turbo Cuisine è la scelta giusta. Con il multicooker 10 in 1, scopri la gioia di preparare pasti completi, dall'antipasto al dolce, con un unico apparecchio con 10 programmi preimpostati (Stufato, Zuppa, Saltare in padella, Vapore, Cottura al forno, Slow Cook, Riso, Yogurt, Porridge e Modalità Chef regolabile), tutto a portata di mano e facilissimo da usare grazie all'unica manopola di controllo. Un alleato essenziale che sostituisce almeno sette elettrodomestici.

5. Turbo Cuisine & Fry

Una delle ultime novità in casa Moulinex è il multicooker 15 in 1 Turbo Cuisine & Fry. Grazie al coperchio integrato Extra Crisp e 5 modalità di cottura aggiuntive, garantisce risultati sani e deliziosi in un solo passo, per patatine fritte croccanti e leggere, verdure grigliate o al vapore, arrosti e molto altro ancora. Si ha la possibilità di poter usufruire di una pentola a pressione che cuoce fino a 3 volte più veloce, una friggitrice ad aria e in sostituzione di tanti altri elettrodomestici, senza necessità di monitorare la cottura.

Altre News per: multicookermoulinex