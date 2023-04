Veeam - numero 1 al mondo per protezione e ripristino dati

La crescita di Veeam è alimentata dall'innovazione leader del settore e da relazioni solide e di fiducia con clienti, partner e alleanze

Veeam Software, leader nella Modern Data Protection e nel Ransomware Recovery, ha annunciato oggi di essere stato classificata come il primo fornitore globale da International Data Corporation (IDC) nell'ultimo IDC Semiannual Software Tracker, 2022H2 per il software di Data Replication & Protection.[i] Il tracker riporta che Veeam, con un tasso di crescita annuale (non adattato secondo la valuta costante) dell'8,1%, è cresciuta più velocemente degli altri cinque principali fornitori e della media complessiva di mercato. Secondo il tracker, il fatturato di Veeam è cresciuto dell'8,4% su base sequenziale nella prima metà del 2022.

“La proliferazione e la sofisticazione delle minacce informatiche, e in particolare del ransomware, fa sì che la domanda non sia più se la vostra azienda verrà attaccata, ma quanto spesso,” ha dichiarato Anand Eswaran, CEO at Veeam. “la Nuova Veeam Data Platform si concentra sulla moderna protezione dei dati e sul recupero da ransomware, assicurando che ogni azienda sia resiliente e possa recuperare rapidamente e in modo sicuro da un attacco ransomware e da altre minacce informatiche, in tutto l'ambiente cloud ibrido del cliente. A nome del nostro team Veeam, voglio ringraziare tutta la nostra comunità di 450.000 clienti e 35.000 partner per il loro supporto e la loro fiducia. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per costruire un futuro più sicuro e protetto."

Veeam ha recentemente lanciato la nuova Veeam Data Platform, un'unica piattaforma che offre funzionalità più avanzate per la sicurezza dei dati, il ripristino e include funzionalità cloud ibrido per l'intero ambiente IT: multi-cloud, virtuale, ibrido, fisico, SaaS (M365, Salesforce) e Kubernetes. Veeam Backup & Replication™ v12, la base della Veeam Data Platform, fornisce il miglior backup sicuro della categoria e un ripristino veloce e affidabile da ogni minaccia informatica, incluso il ransomware, al fine di mantenere il business resiliente e sempre in funzione. Grazie a questo approccio, ogni ambiente, per quanto complesso, può essere protetto e ripristinato rapidamente, sconfiggendo i pericoli degli attacchi ransomware.

Veeam invita ogni azienda, amministratore e utente a partecipare a VeeamON 2023, l'evento per la community degli esperti del recupero dati, che si terrà dal 22 al 24 maggio a Miami, FL e online. Progettato e realizzato per i professionisti del backup e del ripristino, i partecipanti potranno ampliare le proprie competenze, festeggiare con la community e condividere le conoscenze del settore con contenuti speciali di Amazon Web Services (AWS), Hewlett Packard Enterprise (HPE) e altri ancora. La registrazione all'evento è aperta.

