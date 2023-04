I vincitori del più grande concorso di sviluppo di giochi al mondo

I migliori giochi di tutto il mondo sono stati premiati e ricompensati

Il Game Development World Championship 2022 (GDWC), la piu` grande competizione mondiale di sviluppo di giochi, si e` conclusa sabato 22 Aprile, con la partecipazione record di oltre 3.600 giochi presentati da 145 paesi. Il concorso ha riconosciuto i giochi piu` importanti in 15 paesi diversi, rendendolo un evento significativo del settore. La cerimonia di premiazione e` disponibile per intero qui.



Gli sviluppatori di tutto il mondo hanno partecipato al GDWC 2022, mostrando il loro talento, creativita` e innovazione. La competizione e` stata agguerrita e i giudici hanno affrontato il difficile compito di selezionare i vincitori, ma i giochi piu` importanti sono stati premiati. Ecco i vincitori del GDWC 2022.



Vincitori Scelta della Giuria:



Indie Category: Space Wreck by Pahris Entertainment

Studio Category: Shatterline by Frag Lab

Hobby Category: Seeking Light by ESAT - Lucky Dodo Games Mobile Category: Roto Force by Accidently Awesome

Game Jam Category: The Curse of Tencond by Harry Alisavakis





Student Game Award: Sir Long Legs by Sir Long Legs

Xsolla Game of the Year: Lost In Play by Happy Juice

Houdini Award: Outshine by Fishing Cactus

Brainwave Award: Road Redemption Mobile by Pixel Dash Studios Best Estonian Game: Haiku, the Robot by Mister Morris Games

Vincitori Fan Choice:



Indie Category: Lifespace Traveler by Dino Trnka

Studio Category: Two Falls (Nishu Takuatshina) by Unreliable Narrators Hobby Category: Aces in the Dust by ESAT - DUV Studios

Mobile Category: Light On Light Off by DT Corp

Game Jam Category: Morse Mania by Thom Craver Games

"Il GDWC 2022 e` stato senza dubbio il nostro anno piu` importante, un numero senza precedenti di partecipanti e categorie disponibili per partecipare. Insieme ai premi, sono stati apportati miglioramenti sostanziali per promuovere e mostrare i giochi all'interno della nostra comunita`, consentendo agli sviluppatori di raggiungere giocatori entusiasti alla ricerca della loro prossima gemma nascosta." - David Branco - Community Manager



La GDWC, insieme ai suoi sponsor e partner, e` orgogliosa di fornire ricompense preziose in piu` categorie per la GDWC 2022. Il montepremi di quest'anno supera i 120.000 dollari e include una serie di premi come premi in denaro, licenze software e primi premi leati ai voli per il paese d'origine della GDWC, la Finlandia.



I partecipanti provenienti da tutto il mondo hanno presentato i loro giochi al GDWC 2022 rendendolo uno degli eventi piu` diversi e competitivi nel settore dei giochi che accoglie gli sviluppatori di giochi di tutti gli ambiti. I finalisti e i candidati sono stati accuratamente selezionati, e le ricompense specificamente progettate per riconoscere e incoraggiare talenti eccezionali.



L'elenco completo di tutti i finalisti, candidati e premi puo` essere trovato su

.

