VALORANT - RADIANT ENTERTAINMENT SYSTEM dal 25 aprile

VALORANT svela la linea di modelli RADIANT ENTERTAINMENT SYSTEM, disponibile con l'Episodio 6 Atto III il 25 aprile





Oggi, Riot Games e VALORANT hanno annunciato ai giocatori la linea di modelli Radiant Entertainment System. Questa linea di modelli unica e molto ambiziosa, una vera e propria lettera d'amore per i giochi rétro e la nostalgia degli anni novanta, incorpora la rappresentazione di diversi temi: giochi a scorrimento laterale, giochi musicali e picchiaduro. La linea di modelli Radiant Entertainment System, dotata dei propri effetti finali, brani e molto altro, includerà nuovi modelli per Phantom, Operator, Ghost, Bulldog e arma da mischia, così come un sacco di piccoli dettagli e sorprese per il piacere dei giocatori.



L'Episodio 6 Atto III comprende anche un nuovo pass battaglia, che include elementi come il Vandal Mostropoli, l'arma da mischia Confinamento, il Guardian Nove code e il Phantom Confinamento.



Inoltre, la beta aperta globale di Premier avrà inizio il 25 aprile. Premier è il nuovo sistema competitivo a squadre di VALORANT che vi consentirà di creare una squadra e competere in una serie di incontri programmati. Per maggiori informazioni su Premier, visitate il sito PlayVALORANT.com.



L'Atto III dell'Episodio 6 di VALORANT inizia il 25 aprile 2023.



