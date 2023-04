Gematombe Recensione

Gematombe è un action puzzle game in cui il giocare affronta partite singole e uno contro uno contro. Gematombe è un gioco che punta alla nostalgia dei giocatori un po' cresciuti che amavano i puzzle arcade degli anni '90. Il gameplay di Gematombe si basa su un rompi blocchi. Al contrario di altri titoli simili, in Gematombe il giocatore può mirare e sparare dove vuole. Ci sono diversi personaggi e ognuno ha il suo attacco speciale. Più a lungo si mantiene la palla, più blocchi si colpiscono e più bonus si ottengono.



Inizialmente unaiuterà a capire come giocare. Una volta iniziato, basterà direzionare il cannone dove si vuole e sparare la pallina che romperà i. Attenzione a non far cadere la palla; infatti, se succede, dei blocchi si uniranno alla schermata come penalità. Bisogna essere veloci e attenti per avere la meglio sull'avversario. Più blocchi si rompono e più se ne aggiungeranno alla schermata dell'avversario fino a farlo perdere. Anche se può sembrare frustrante,alla fine risulta essere un titolo moltostimolante. Punta tutto su meccaniche già viste, familiari e di facile comprensione, adatto a qualsiasi giocatore che ama i giochi di una volta. Puntare la palla e sparare ai blocchi sembra semplice e riduttivo, ma per vincere inserve molta strategia.

Modalità Versus locale: gioca con un amico sullo stesso sistema

Modalità Storia: campagna con 6 diverse avventure, una per ogni personaggio.

Modalità infinita: in questa modalità combatterai all'infinito

Modalità Sopravvivenza: si combatte cercando di arrivare il più lontano possibile

è molto valido e presenta un interessante cast di personaggi ben realizzati e con diversi stili di gioco. Suil titolo gira a meraviglia sempre fluidissimo e con dei colori degli di un anime. Lesono divertenti e a tema, mentre gli effetti sembrano presi direttamente degli anni '90. I giocatori dovranno affrontare più dipieni di azione, avventura e rompicapo. Il gioco ha un cast di: Pandora The Hope, Adicia The Injustice, Nosi The Plague, Apate The Deceit, Ania The Sorrow, Khaos The Chaos e un personaggio segreto da scoprire. Gematombe uscirà il 28 aprile 2023 per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e Steam.

è un action puzzle game ben realizzato, divertente e. I giocatori old-gen lo ameranno alla follia, mentre quelli più giovani impareranno ad amarlo giocandoci.

