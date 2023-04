JEROLD WILTON: ARTIGIANALITÀ E SAVOIR-FAIR MADE IN ITALY

Jerold Wilton è un brand specializzato nella produzione di calzature classiche e formali per un uomo raffinato e sofisticato, fedele al proprio stile e alla propria personalità. Ciò che contraddistingue il marchio è la sua visione innovativa e rivoluzio naria che s’impegna nel design e nella ricerca di nuove forme e modelli sempre differenti.





Dallo stile senza tempo, le sue creazioni richiamano un’eleganza ricercata e tipicamente italiana. L’unicità dei suoi prodotti è garantita da una selezione sempre accurata delle materie prime, in piena coerenza con i valori a cui aderisce: Made in Italy, qualità e artigianalità, che hanno portato Jerold Wilton ad affermarsi saldamente nel mercato internazionale.





L’evoluzione creativa del marchio si concentra sulla rielaborazione dei canoni stilistici classici, ricreando un costante rinnovamento delle linee, delle forme, dei colori e dei materiali.





La Collezione Primavera Estate 2023 nasce dall’intento dell'impresa di far incontrare la manifattura artigianale Made in Italy alle esigenze contemporanee, proponendo così, oltre alle linee ever-green classiche, come la linea Classica-Heritage, le sneakers e le loafer, nuove creazioni definite “new formal”.





L’utilizzo “fluido” delle calzature, le rende perfettamente abbinabili ai nuovi trend di abbigliamento maschile che abbandonano gli stereotipi sociali a favore di un’immagine rinnovata nello stile e nel gusto.

