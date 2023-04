Neurala lancia Brain Builder nel marketplace AITRIOS di Sony

L’ IA di Neurala da oggi potrà essere facilmente utilizzata sui dispositivi di sensing AITRIOS-compatibili dotati del sensore IMX500 di Sony, per una migliore accessibilità al deep learning direttamente in linea di produzione.

Neurala, leader nel software di IA applicato alla visione, annuncia la disponibilità di Brain Builder, all’interno del marketplace AITRIOS di Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS). La nuova versione di Brain Builder è caratterizzata da modelli di IA i cui output sono ottimizzati per i dispositivi di sensing AITRIOS-compatibili dotati del sensore intelligente IMX500.

“Il team di Neurala ha una grande esperienza nell’ottimizzazione di modelli di IA per dispositivi edge” afferma il Dr. Max Versace, CEO di Neurala. “Il nostro team è riuscito a coniugare l’impareggiabile facilità d’uso di BrainBuilder al nostro portfolio di algoritmi, ottimizzandoli per operare al meglio sulla linea di sensori IMX500 AITRIOS-compatibili sviluppata da Sony”.

“Questo”, continua, ”significa che le aziende che utilizzeranno tale sensore per implementare soluzioni innovative, hanno ora un modo estremamente semplice e rapido per sviluppare modelli di IA che elaboreranno le immagini direttamente a bordo del dispositivo in maniera fluida ed efficiente ovviando alle difficoltà che tipicamente contraddistinguono lo sviluppo di questo tipo di applicazioni”.

BrainBuilder semplifica enormemente lo sviluppo dell’IA accompagnando l’utente passo passo attraverso l’intero processo di creazione di modelli che saranno così pronti per essere adattati ai dispositivi edge di sensing attraverso AITRIOS; l’intera procedura potrà essere effettuata senza dover essere esperti di visione artificiale o IA. Brainbuilder offre inoltre un processo automatico di ottimizzazione per tutti gli hardware AITRIOS-compatibili dotati del sensore IMX500 di Sony permettendo agli utenti di compiere operazioni estremamente complesse in pochi semplici passi. Basta infatti selezionare la durata del processo di ottimizzazione e le proprie preferenze in termini di calcolo dei risultati.

Con questi soli input, Brain Builder è in grado di trovare il modello che più si adatta alle necessità dell’utente e al dispositivo di sensing che si vuole utilizzare.

Brain Builder sarà inizialmente disponibile come soluzione software installabile localmente sul proprio PC e potrà essere utilizzato anche sui computer più economici non necessariamente dotati di GPU poiché, grazie alla tecnologia di Neurala, è in grado di fare il training di modelli di IA sulla sola CPU.

“Il nostro sensore intelligente IMX500 rappresenta una svolta epocale nel processing dell’IA. Unisce le funzionalità di un sensore CMOS all’abilità di processare l’IA senza l’aggiunta di ulteriore capacità computazionale. Come risultato, i produttori di telecamere potranno garantire dispositivi con consumi ridotti ed un inferiore numero di componenti che saranno però in grado di elaborare immagini, anche ad elevato frame-rate, con l’ausilio dell’IA” afferma Eita Yanagisawa, Senior General Manager della divisione di System Solution Business di Sony Semiconductor Solutions Corporation. ”Attraverso Brain Builder, produttori di dispositivi, integratori ed utenti finali hanno ora un modo semplice ed economico che permette anche ai meno esperti nel campo dell’IA di sviluppare modelli per i dispositivi di sensing AITRIOS-compatibili dotati del sensore IMX500; questo permetterà di risolvere in maniera rapida ed efficace un’ampia varietà di casi d’uso”.

Brain Builder, la piattaforma di Neurala estremamente intuitiva che permette lo sviluppo di IA, è da oggi disponibile sul marketplace AITRIOS. Visita www.neurala.com/aitrios o www.aitrios.sony-semicon.com per ricevere più informazioni.



Altre News per: neuralalanciabrainbuildermarketplaceaitriossony