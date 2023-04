Svelato Xiaomi 13 Ultra in collaborazione con Leica

Lanuova frontiera del mobile imaging offre un'esperienza di ripresa professionalegrazie alla configurazione a quattro fotocamere e alla nuovissima aperturavariabile

Xiaomi, durante l’evento di lancio tenutosi oggi a Beijing, ha presentato Xiaomi 13 Ultra, celebrando così ilnuovo successo della collaborazione tra Xiaomi e Leica all'insegna delprogresso della tecnologia di mobile imaging. Con un sistema a quattrofotocamere, di cui la principale dotata di un sensore da 1 pollice e diun'apertura variabile, un display WQHD+ di qualità superiore con un'eccellenteprecisione dei colori e le prestazioni di livello flagship garantite daSnapdragon 8 Gen 2, il tutto racchiuso in un design classico, Xiaomi offre ilmassimo delle funzionalità per tutti coloroche cercanoun'esperienza fotografica di livello professionale.

Lenti ottiche Leica per crearel’obiettivo Leica Summicron perfetto per il mobile imaging

La collaborazione strategica traXiaomi e Leica nel settore dell'imaging a livello globale ha compiuto un altropasso fondamentale con l'ulteriore potenziamento dell'obiettivo Summicron nelsistema ottico, offrendo ‘una cerimonia di passaggio verso la nuova era del mobile imaging’.

Ereditato dal concept ottico dellaserie Leica M, il sistema ottico Leica incorporato in Xiaomi 13 Ultra vantacaratteristiche di compattezza, grande apertura, elevate prestazioni diimaging, affidabilità e durabilità. L'obiettivo adotta un design polinomiale dialtissimo livello, che consente di raggiungere un grado di precisione nanometrica,avvicinandosi al limite ottico. Il rivestimento multistrato riduce notevolmentei riflessi e le immagini fantasma, garantendo prestazioni stabili in ambientiestremamente freddi e caldi.

Xiaomi 13 Ultra è dotato di unsistema quadruplo di fotocamere con lenti ottiche Leica che coprono lunghezzefocali che vanno da 12 mm (ultra-grandangolo), 23 mm (grandangolo), 75 mm(teleobiettivo), fino al nuovo 120 mm (super-teleobiettivo), oltre a lunghezzeextra di 46 mm e 240 mm grazie all'In-Sensor-Zoom. Oltre alla flessibilitàdelle lunghezze focali, l'impostazione della fotocamera professionale dellosmartphone offre un'apertura variabile. Tre delle fotocamere di Xiaomi 13 Ultrahanno un'apertura maggiore di ƒ/2.0, che consente di ottenere più luce e una profonditàdi campo morbida e ridotta, oltre a tempi di scatto più brevi, per catturarepiù rapidamente momenti naturali e imperdibili. Con un sensore IMX989 ultragrande da 1 pollice e una nuova apertura fisica a due stop che passa da ƒ/1.9 aƒ/4.0, la fotocamera principale offre ai creatori di contenuti una maggiorelibertà di personalizzare le esposizioni in base a diversi scenari.

Ispirandosi al metodo di scatto a"distanza iperfocale" comunemente utilizzato dagli streetphotographers, Xiaomi 13 Ultra offre anche una nuova modalità Fast Shot checonsente di scattare istantanee senza messa a fuoco impostando manualmente ilpunto di messa a fuoco e successivamente avviando e catturando il momento insoli 0,8 secondi.

Funzionalità di ripristino del coloredi tipo professionale, end-to-end, dallo scattoall'ottenimento dell’immagine

Xiaomi 13 Ultra ha ottimizzatocompletamente il flusso di lavoro RAW e un maggior numero di algoritmi èmigrato nel dominio RAW per massimizzare la gamma dinamica, i dettagli e latexture dell'immagine, migliorando così in modo significativo la qualità delleimmagini. La fotocamera principale supporta il formato RAW da 50MP, offrendouna maggiore risoluzione di imaging e fornendo al contempo UltraRAW multi-framea 14 bit, che prende i dati direttamente dalla pipeline di elaborazione,offrendo una migliore risoluzione e un'elevata gamma dinamica. I profili dellafotocamera saranno creati da Adobe, fornendo un punto di partenza migliore perla post-produzione.

Per quanto riguarda il display,Xiaomi 13 Ultra è dotato di uno schermo WQHD+ da 6,73" di livelloprofessionale con un'eccellente precisione dei colori e una luminosità di piccofino a 2600 nit. Questo display è inoltre calibrato secondo la nuovacolorimetria CIE 2015, che supporta una perfetta gestione automatica del coloreper garantire una presentazione accurata e coerente dei colori sui displaydegli ultimi dispositivi Xiaomi.

Xiaomi 13 Ultra supporta anchel'esperienza end-to-end garantita da Dolby Vision, catturando con colorivividi, contrasto e luminosità sorprendenti, insieme a una visione panoramicaricca di dettagli nelle aree scure e luminose, offrendo agli utentil'opportunità di condividere i propri contenuti creativi nelle piattaforme UGCche supportano Dolby Vision.

Esperienza ultraveloce grazie allatecnologia di dissipazione del calore sviluppata in house e al sistema digestione della batteria Xiaomi Surge.





Capolavoroannuale della linea di prodotti Xiaomi Ultra, il nuovo dispositivo presenta la configurazionehardware più potente attualmente disponibile,insieme a una suite di nuove tecnologie innovative per un'esperienza daflagship di prim'ordine.

Xiaomi 13 Ultra rende omaggio allook classico della serie di fotocamere M di Leica con il suo modulo fotocameracircolare, la struttura unibody in metallo e la finitura in pelle. Con un pesodi 227g e una struttura unibody in metallo che offre una maggiore resistenzaalla flessione rispetto alla generazione precedente, il design dello smartphoneoffre una base per l'intera struttura e una presa più sicura. Avvolto da unapelle di silicone nanotecnologico antibatterico di seconda generazione, ilpannello posteriore di Xiaomi 13 Ultra non solo resiste alle impronte digitalie alle sbavature, ma è anche antibatterico e antigiallo. Il suo tasso diinibizione batterica può raggiungere il 99%, perfetto per quasi tutti gliambienti².

Equipaggiato con l'ultimo processoredi fascia alta Snapdragon 8 Gen 2, che adotta la tecnologia di processo a 4nm,Xiaomi 13 Ultra offre prestazioni e consumi superiori. Lo smartphone supportauna RAM fino a 16GB LPDDR5x e una memoria UFS4.0 fino a 1TB, oltre a FBO (FileBased Optimization). Xiaomi 13 Ultra è inoltre dotato di un'interfaccia USB 3.2Gen 1 e di un'uscita video DisplayPort fino a 4K 60Hz.

Grazie alla tecnologia LoopLiquidCool sviluppata da Xiaomi, il primo sistema di raffreddamento toroidaledi livello aerospaziale su uno smartphone, Xiaomi 13 Ultra ha raggiunto una‘conduzione unidirezionale’ della circolazione interna attraverso la strutturadi ‘separazione vapore-liquido’. Questo garantisce una conducibilità termicaequivalente più di tre volte superiore a quella dei VC tradizionali e unacapacità di dissipazione del calore superiore a 10W. Grazie a questa tecnologiapotente e avanzata, Xiaomi 13 Ultra è in grado di supportare una registrazionevideo 4K 60fps stabile senza cali di frame rate dovuti alla temperatura.

Grazie al pairing di un chipdi ricarica Xiaomi Surge P2 e di un chip di gestione della batteria XiaomiSurge G1 con una batteria da 5.000 mAh, Xiaomi 13 Ultra utilizza una serie difunzioni per lo stato di salute della batteria ed è in grado di stimarne ladurata a livelli estremamente granulari. Xiaomi 13 Ultra aggiunge anche unanuova modalità di ibernazione, che si attiva automaticamente quando la batteriaè scarica, limitando le attività in background e offrendo fino a 60 minuti distandby aggiuntivo.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 13 Ultra sarà disponibile perla prima volta in Cina continentale ad aprile e nei prossimi mesi sarà lanciatoin vari mercati internazionali.

Prezzi, data di iniziodelle vendite e canali di distribuzione in Italia saranno comunicati contestualmente all’arrivo del prodottosul mercato.

