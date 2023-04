IKEA - FUORISALONE 2023: al via Assembling The Future Together

Il brand invita tutti a scoprire la sua exhibition per un viaggio tra passato, presente e futuro della vita in casa





Tra il 17 e il 23 aprile IKEA accoglierà i visitatori nello storico edificio Padiglione Visconti, nel cuore del Design District di Milano, con una settimana di appuntamenti dedicati a design, talk, musica, food svedese e intrattenimento. Assembling the Future Together è un'esperienza unica che esplora la vita in casa tra passato, presente e futuro.



"Siamo davvero orgogliosi di prendere parte al Fuorisalone, una manifestazione a noi cara da sempre, che quest'anno diventa un'occasione per festeggiare l'ottantesimo anniversario di IKEA. La Design Week svolge un ruolo fondamentale per l'Italia e per Milano, una città cosmopolita e internazionale, con lo sguardo rivolto al futuro. E sarà proprio il futuro, forte dell'eredità del passato, il protagonista del Fuorisalone di IKEA", anticipa Asunta Enrile, Country Retail Manager di IKEA Italia.

Nel corso della Milano Design Week, infatti, IKEA festeggerà anche il suo ottantesimo anniversario. Belén Frau, Global Communications Manager di Ingka Group, IKEA Retail, afferma: "Per 80 anni abbiamo goduto del privilegio di fare parte delle vite e delle case della maggioranza delle persone: otto decenni in cui abbiamo supportato le loro esigenze e il loro sogno di avere una migliore vita in casa. Nei prossimi 80 anni vogliamo migliorare ulteriormente come azienda, per offrire alle nuove generazioni una vita migliore in casa: insieme, vogliamo costruire un futuro migliore per il pianeta e, come diceva spesso Ingvar Kamprad, a glorious future!”

Uno degli appuntamenti più attesi di Assembling the Future Together è la presentazione di Nytillverkad, una nuova collezione che rende omaggio ai prodotti che hanno fatto la storia di IKEA. "In IKEA il passato, il presente e il futuro sono interconnessi" spiega Fredrika Inger, Managing Director di IKEA of Sweden. "In questi 80 anni abbiamo progettato molti articoli d'arredamento per la casa che hanno saputo unire funzionalità ed estetica, quindi è naturale questa curiosità nei confronti dei successi del passato. Con Nytillverkad, torniamo al futuro. Nei prossimi anni, in occasione dei lanci di nuovi prodotti, riproporremo alcuni articoli d'arredamento attentamente selezionati dal nostro archivio, ma rivisitati in chiave moderna per andare incontro ai gusti e alle aspettative delle nuove generazioni. Siamo felici di dare nuova vita ad alcuni dei pezzi di design senza tempo che i nostri clienti hanno apprezzato maggiormente nel corso degli anni."

Alla conferenza stampa di Assembling the Future Together era presente la celebre fotografa Annie Leibovitz, che è intervenuta insieme a Marcus Engman, Creative Director di Ingka Group, per parlare del suo lavoro fotografico come prima Artist in Residence di IKEA. I visitatori di Assembling the Future Together potranno vivere un'esperienza cinematografica in un’area dedicata all’interno della location IKEA, scoprendo il backstage dei primi scatti realizzati da Annie Leibovitz in Italia e avere un'anticipazione di quelli futuri. Marcus Engman ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Annie Leibovitz a questo emozionante progetto. Nel corso dell'anno accadranno molte altre cose, quindi invito tutti a non perdere di vista il sito web IKEA Life at Home per restare sempre aggiornati sui viaggi di Annie."

Assembling the Future Together ospita anche una mostra dei prodotti che hanno contribuito al successo di IKEA a partire dagli anni '50: nella location sarà infatti esposta una selezione degli elementi d'arredo che hanno fatto la storia del design, molti dei quali provenienti dall'IKEA Museum di Älmhult, in Svezia, e non più in vendita nei negozi. Al termine del Fuorisalone le persone potranno acquistare alcuni dei prodotti in esposizione, che saranno messi in vendita nel negozio IKEA di San Giuliano Milanese a partire dal 29 aprile. Un'occasione straordinaria per donare una seconda vita ai prodotti vintage del brand e promuovere la circolarità nella vita di tutti i giorni. Un processo virtuoso che IKEA incentiva durante tutto l'anno, attraverso il servizio Buy-Back e gli Angoli della Circolarità, che offrono a tutti i clienti la possibilità di rivendere i mobili non più utilizzati o che non piacciono più e di accedere ad una scelta di acquisto verso articoli di seconda mano, prolungando così la vita dei prodotti.

Oltre all'esposizione è previsto un programma giornaliero di eventi e talk, con interventi da parte dei designer IKEA e dei rappresentati di realtà come Better Shelter, The Museum for the United Nations, che esploreranno il tema del “design for a better future” e i creativi di Atelier100, che approfondiranno il tema del futuro del design. All'interno della location, i visitatori potranno anche trovare un assortimento del tipico food svedese ma anche snack e bevande.

Il programma serale prenderà vita dalla collaborazione tra IKEA e Telekom Elektronik Beats. Tra il 18 e il 20 aprile, dalle 20:00 alle 23:30, lo spazio espositivo si trasformerà in un tempio della musica con un'imperdibile carrellata di DJ e performer. Tra i principali appuntamenti, una serata co-curata dal leggendario negozio di vinili milanese Serendeepity, A Better Mistake techno rave, con 999999999 e Metaraph, e Ultimo Tango Boogie con Fiona Zanetti e Simone de Kunovich.

