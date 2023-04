Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2023 inizierà il 5 agosto

L'evento di due giorni vedrà i migliori Duellanti di tutto il mondo sfidarsi su tre titoli









Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) svela le date ufficiali e la sede dell'attesissimo Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2023. Il prestigioso torneo, che torna per la prima volta dal 2019, si svolgerà dal 5 al 6 agosto presso il Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center) in Giappone.

Yu-Gi-Oh! WCS 2023 sarà caratterizzato da tre tornei separati per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS e, per la prima volta, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

KONAMI ha, inoltre, condiviso i primi dettagli sui turni di qualificazione per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS e Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Tutti i Duellanti potranno competere in-game per qualificarsi allo Yu-Gi-Oh! WCS 2023 e avere la possibilità di battersi in presenza nel campionato.

Le qualificazioni WCS 2023 per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL inizieranno il 16 maggio, mentre le qualificazioni WCS 2023 per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS inizieranno il 30 maggio. Il programma completo delle qualificazioni WCS 2023 per entrambi i titoli è il seguente:

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL 1 st Stage – 12:00, 16 maggio – 11:59, 29 maggio (UTC+8)

Stage – 12:00, 16 maggio – 11:59, 29 maggio (UTC+8) Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL Qualifiche Regionali – 13:00, 26 maggio – 11:59, 29 maggio (UTC+8)

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS 1 st Stage – 15:30, 30 maggio – 12:59, 12 giugno (UTC+8)

Stage – 15:30, 30 maggio – 12:59, 12 giugno (UTC+8) Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS Qualifiche Regionali – 13:00, 9 giugno – 12:59, 12 giugno (UTC+8)

Il formato delle Finali WCS 2023 di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sarà Team Battle, con otto squadre formate dai più forti Duellanti di tutto il mondo che si affronteranno per conquistare il titolo di campioni.

Le fasi finali delle qualificazione Yu-Gi-Oh! WCS 2023 per il Yu-Gi-Oh! TCG si svolgeranno quest'estate, i Duellanti qualificati saranno invitati ai campionati in Europa e Oceania. Il Campionato Europeo di Yu-Gi-Oh! è ora confermato per il 30 giugno - 2 luglio presso il centro espositivo Jaarbeurs di Utrecht, Paesi Bassi.

