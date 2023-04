Finanziere si toglie la vita sparandosi in auto a Guidonia Montecelio

Una tragica notizia ha scosso la comunità di Guidonia Montecelio: un finanziere di 54 anni si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola all'interno della sua auto in strada, nei pressi di via Caio Cestio, a poca distanza dal centro cittadino. La tragedia è avvenuta intorno alle 22:00 di ieri, 16 aprile, e il militare ha utilizzato la sua pistola d'ordinanza per compiere il terribile gesto.

Purtroppo, sono stati i familiari della vittima a scoprire il tragico evento, avvenuto in una stradina a poche centinaia di metri dalla casa del finanziere. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia di stato, della Guardia di Finanza e i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare per salvare la vita dell'uomo.

La comunità locale è sconvolta dalla notizia e tutti cercano di capire le ragioni di un gesto così tragico e irreparabile. Gli inquirenti stanno indagando per scoprire le cause che hanno spinto il finanziere a prendere una decisione così drastica e cercare di fare luce su questa dolorosa vicenda.

Altre News per: finanzieretoglievitasparandosiautoguidoniamontecelio