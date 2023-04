Angelina Mango: la stella in ascesa di Amici 2023

Angelina Mango è una delle allieve più talentuose della scuola di Amici, il famoso talent show italiano. Il suo grande successo è dovuto alla sua voce eccezionale e alla sua incredibile capacità di ballare, rendendola una performer completa e versatile. Angelina è stata persino notata dalla famosa cantante Laura Pausini, che l'ha elogiata pubblicamente su Twitter.

Nella quinta puntata del serale di Amici, andata in onda sabato 15 aprile, Angelina ha conquistato ancora una volta il pubblico con le sue esibizioni di canzoni come Don't Go Yet, California Dreaming, Quanno Chiove e New Rules di Dua Lipa. I professori, il pubblico in studio e i telespettatori da casa hanno apprezzato molto le sue performance, tanto che anche Laura Pausini ha dichiarato di essere una sua grande fan.

Durante la puntata, ci sono stati anche momenti emozionanti, come l'eliminazione della cantante Federica e le lacrime di Cricca, che hanno commosso persino Maria De Filippi, interrompendo temporaneamente la trasmissione per mandare la pubblicità.

Grazie alla sua straordinaria bravura e alla sua personalità magnetica, Angelina Mango sta diventando una delle protagoniste assolute di Amici 2023. Con ogni sua esibizione, la giovane cantante dimostra di essere pronta per fare grandi cose nel mondo della musica e dello spettacolo.

Altre News per: angelinamangostellaascesaamici2023