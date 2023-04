Tennis: ladri (forse italiani) aggrediscono Grigor Dimitrov a Barcellona e rubano un orologio da 70.000 euro

Grigor Dimitrov, tennista professionista, è stato aggredito e derubato a Barcellona mentre tornava dal suo allenamento di preparazione per l’Open di Barcellona.

Dimitrov si trovava in Avenida de Sarrià quando è avvenuta la rapina. Il metodo? Diversi ladri hanno seguito per un po’ il tennista, senza che lui si rendesse conto della situazione. Per prima cosa, una motocicletta gli si è avvicinata e ha chiuso lo specchietto del suo veicolo affinché Grigor mettesse la mano fuori dal finestrino per riaprirlo. Subito dopo, non appena Dimitrov ha riaperto lo specchietto retrovisore, gli aggressori gli hanno strappato dal polso un orologio del valore di circa 70.000 euro .

Più tardi, verso le nove e mezza, Grigor Dimitrov si è presentato alla stazione di polizia di Mossos d’Esquadra per presentare la rispettiva denuncia. Ad oggi, e secondo fonti investigative, i ladri non sono stati individuati e di conseguenza il prezioso orologio non è stato recuperato.



