Hisense Serie A5 porta la tecnologia QLED sugli Smart TV

Nessun compromesso sulla qualità delle immagini: i nuovi Smart TV Serie A5 di Hisense con pannelli da 32 e 40 pollici offrono un’esperienza di visione premium in ogni ambiente della casa. Elevato contenuto tecnologico, dimensioni contenute, facilità d’uso e prezzi invitanti per soddisfare le esigenze della più ampia platea di utenti.

Milano, 13 aprile 2023 – Hisense, azienda leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, amplia la propria gamma di Smart TV con due nuovi modelli compatti dal grande contenuto tecnologico. I nuovi TV Serie A5 sono infatti fra primi al mondo con pannelli 2k da 32 e 40 pollici dotati di tecnologia QLED per immagini di qualità elevata con colori realistici, fedeli e brillanti. Grazie alle loro dimensioni compatte trovano posto ovunque, per offrire un’esperienza di intrattenimento premium in ogni ambiente della casa, mentre il prezzo contenuto amplia la platea di utenti a cui si rivolgono.

Tecnologia al servizio dell’intrattenimento

Con i nuovi Smart TV Hisense Serie A5 non è più necessario scegliere modelli di grandi dimensioni per avere accesso a tecnologie di ultima generazione. I nuovi pannelli QLED Full HD da 32 e 40 pollici con Quantum Dot Colour consentono di generare oltre un miliardo di sfumature di vibranti colori. Potendo attingere a una palette così ampia, il TV sarà possibile riprodurre esattamente la calibrazione cromatica di ogni scena come pensata da produttori e registi. Immagini brillanti, realistiche e ad alto contrasto e con un elevato grado di dettaglio porteranno lo spettatore al centro di ogni scena in un’esperienza immersiva e coinvolgente.

La modalità AI Sports Mode offre la miglior qualità audio-video per soddisfare tutti gli appassionati di sport regalando un incredibile dettaglio a ogni scena e la massima fluidità d’immagine anche durante le azioni più veloci. L’audio darà risalto alle voci dei commentatori, degli atleti e del pubblico sugli spalti per ricreare una scena sonora avvolgente e di grande impatto. Hisense Serie A5 non dimentica i gamers più esigenti, grazie a una Game Mode che riduce al massimo la latenza premiando la velocità dei riflessi e permettendo di vincere qualsiasi sfida, anche la più adrenalinica e avvincente. Per tutti, la tecnologia di Noise Reduction offre immagini sempre nitide e prive di artefatti mentre la funzione Depth Enhancer analizza le differenti aree dell’immagine per donare loro profondità e realismo in ogni frangente.

Il sistema di codifica audio multicanale Digital Theater System High-Definition Master Audio - DTS HD in abbinamento alla tecnologia Dolby e ai due speaker da 8 Watt consente un ascolto di qualità per ogni contenuto, anche musicale, con bassi profondi e dettagliati e alti cristallini e definiti anche in assenza di soundbar o altri sistemi audio aggiuntivi.

Personalizzare la propria esperienza di visione e accedere a un infinito palinsesto di contenuti multimediali di ogni tipo non è mai stato così semplice e intuitivo grazie a VIDAA U6, presente sui nuovi Smart TV Serie A5 di Hisense. Questa versione dell’OS permette, inoltre, una più semplice condivisione sul TV dei contenuti presenti su dispositivi mobili come smartphone e tablet. La presenza di una porta Usb Type-C permette inoltre il collegamento di dispositivi di storage e multimediali di ultima generazione, senza necessità di alcun adattatore. Non ultima, la possibilità di avvalersi dell’intelligenza artificiale di Amazon Alexa consente un’interazione con il TV e i suoi contenuti semplicemente utilizzando soltanto la nostra voce.

I TV Hisense Serie A5 adottano, infine, una base “Dual Position” che consente l’installazione in due differenti modalità. Nella prima si avrà il pannello TV in posizione perfettamente verticale, per una perfetta visione in qualsiasi scenario d’uso. Nella seconda avrà invece un’inclinazione di 8 gradi per consentire l’uso del televisore come monitor di un computer: una caratteristica unica che aumenta ulteriormente la versatilità e l’appeal di questi innovativi modelli.

Disponibilità e prezzo al pubblico

Hisense Serie A5 è disponibile sul mercato italiano e presso i principali rivenditori con un prezzo consigliato al pubblico di 299 euro per il modello da 32 pollici e di 329 euro per quello da 40”.

