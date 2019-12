Alessia Marcuzzi il passato tormentato... La confessione scioccante

è in un calderone mediatico a causa di alcune dichiarazioni che il presentatore ha rilasciato in occasione di una recente intervista con il settimanale Oggi. La vita diè stata apparentemente scandita da untravagliato, specialmente in campo sentimentale. La presentatrice, quindi, ha deciso di rompere il silenzio rivelando alcuni segreti molto delicati riguardanti il ??suoè sempre stata uno dei personaggi del mondo dello spettacolo che ha ricoperto la panchina nel mondo del gossip italiano. La presentatrice è stata anche una delle prime modelle a posare per un calendario tutto maschile e che, dopo varie vicissitudini, è diventata madre per la prima volta grazie al figlio Tommaso nato dal rapporto con Simone Inzaghi; la seconda maternità nasce invece con Mia nata dal rapporto con Francesco Facchinetti.Ad oggi, è anche riuscita a mantenere uno splendido rapporto con entrambi gli ex, ma quali erano le vere motivazioni che hanno portato le relazioni verso la fine, tuttavia, rimane un mistero fino ad oggi ... ma se tutto fosse dovuto ai tormentatidiha trovato la sua felicità insieme al marito Paolo Calabresi Marconi, ma inperò la sua vita sentimentale non è sempre stata rose e fiori come tutti possono immaginare e non solo.La conduttrice avrebbe avuto dei problemi di fedeltà nelle relazioni precedenti come lei stessa ha rivelato al settimanale di gossip Oggi: “Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere“.