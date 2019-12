Il sindaco Virginia Raggi: Roma torna a sognare, nel 2020 racconteremo una città diversa

"Roma. Siamo ripartiti dalle fondamenta, abbiamo costruito tanto e ora siamo pronti raccogliere i frutti di un lavoro di squadra. Nell’anno che verràunadiversa: vi faremo vedere e toccare con mano la nostra visione di Roma, luogo di importanti trasformazione urbanistiche e grandi eventi internazionali". E'questa la promessa che la sindaca di Roma,, ha fatto i cittadini con i suoi auguri di buon Natale. "In questo giorno di festa voglio mostrarvi le immagini dei momenti più importanti di questo 2019. Momenti che appartengono a tutta la, perché fanno parte di un percorso che punta a rendere Roma sempre più bella e sempre più vivibile. Questo è l’obiettivo di cui tutti possono essere protagonisti e orgogliosi", ha scritto su Facebook la sindaca, allegando un video con i momenti più significativi del 2019 per ladi Roma.La sindaca ha dichiarato che il prossimo anno sarà quello della svolta: "unadiversa: vi faremo vedere e toccare con mano la nostra visione di Roma, luogo di importanti trasformazione urbanistiche e grandi eventi internazionali. Mi auguro che lainsieme. E intanto auguro a tutti voi di trascorrere un felice Natale in compagnia dei vostri cari e delle vostre famiglie".