Migranti, sbarchi praticamente dimezzati in un anno

Alla vigilia di Capod, il Ministero degli Interni diffonderà i dati sulla sicurezza in Italia nel 2019, ma sono già trapelati e sono confortanti da diversi punti di vista. Ora probabilmente ci sarà una corsa per attribuire credito: Salvini o Lamorgese? Per quanto riguarda gli, si sonoin un: dalle 23.210 nel 2018 alle 11.439 nel 2019. Una cifra inconfutabile sul lavoro dell'attuale ministro Luciana Lamorgese è quella sui ritorni e sui trasferimenti, che sotto la sua gestione sono notevolmente aumentati. Ritorni forzati, erano 6.820 al 23 dicembre 2018 e 6.986 al 15 dicembre 2019.L'accordo di Malta, tanto criticato dalla Lega e considerato inutile, in realtà si è rivelato piuttosto efficace: con la gestione Salvini solo 85 richiedenti asilo erano stati ricollocati, mentre con Lamorgese sono 196 i ricollocati, ossia quasi 50 al mese. Questo perché ora il Viminale consente gli, ma ha subito pronte le destinazioni per i, con Germania e Francia che accolgono la maggioranza delle persone.