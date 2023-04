TRUST SEMPRE IN PRIMA LINEA PER LA SOSTENIBILITÀ

I CONSIGLI PER LAVORARE E STUDIARE A IMPATTO ZERO

Trust, azienda leader del settore lifestyle tech e gaming, sta affrontando da protagonista la sfida per un futuro sempre più green introducendo iniziative a 360 gradi volte a favorire la sostenibilità dei suoi prodotti e del proprio business. Tra le mission del brand quella di eliminare, ridurre e riciclare, certificando tutti i processi per la massima trasparenza. Obiettivi alla base dell’iniziativa Clevergreen.





Trust ha inoltre proseguito nel suo percorso con l’adesione alla One Green Label Digital e ha raccontato i suoi risultati attraverso l’Impact Report del 2022. Trust ha inoltre inaugurato il 2023 assicurandosi la medaglia d’oro EcoVadis. Un premio che riconosce il merito all'azienda olandese di essere nel primo 5% delle aziende sostenibili del settore.

E se un’Azienda come Trust sta lavorando per essere sempre più green, migliorando il proprio impatto ambientale, anche lo stesso consumatore dovrebbe fare altrettanto, agendo concretamente per salvaguardare il pianeta. Perché non partire quindi per farlo dalla propria postazione di lavoro / studio?

Vediamo come! Ecco qualche consiglio:

Fai la scelta giusta e acquista prodotti sostenibili – mouse, tastiere, kit, periferiche per i gamer; la linea sostenibile Clevergreen di Trust conferma come sia facile scegliere di lavorare con prodotti eco-friendly, senza spendere una follia. Utilizza app che possano aiutarti a lasciare un’impronta sul pianeta sempre meno marcata, GoGreen – ad esempio – è un app che riesce a calcolare il tragitto e suggerire quali mezzi utilizzare per essere meno impattanti. O ancora, durante il lavoro, un’ottima soluzione potrebbe essere Ecosia, motore di ricerca che pianta alberi effettuando ricerche dalla barra degli indirizzi. Stampare? Solo se strettamente necessario e quando non se ne può fare a meno, usa carta riciclata. Un altro piccolo suggerimento? Recuperare i fogli già utilizzati da un lato per eventuali appunti. Abbandonare il risparmio energetico dei dispositivi - A fine giornata, infatti, basterà spegnere il pc e tutti i dispositivi che sono stati utilizzati. Un gesto che può anche diventare davvero liberatorio! Una pianta per il pianeta – un boost per l’ambiente di lavoro e quello domestico. Ad esempio, alcune piante purificano l’aria dentro casa/ufficio, regolano il livello di umidità e assorbono anidride carbonica tramite la fotosintesi che restituisce direttamente l’ossigeno. Tra le migliori? L’Aloe e la Sanseveria, senza dimenticare il Ficus, un vero e proprio aspirapolvere di formaldeide.

Per tutti i tech-savvy o anche i meno esperti Trust, nel corso degli ultimi anni, ha creato con la sua linea green tutti i dispositivi necessari per lavorare e studiare pensando al pianeta e adottato uno stile di vita ad impatto zero. Tra le soluzioni più smart: la sostituzione dei manuali cartacei con guide online per la maggior parte dei prodotti, la riduzione delle dimensioni delle confezioni e la rimozione della plastica al loro interno e dove non possibile, la sostituzione con plastica riciclata.

Mentre tra le ultime novità di prodotto sostenibili: Lyra (disponibile sia in formato tastiera che set con l’aggiunta del mouse) e il set super silenzioso Trezo, realizzati entrambi per l’85% in plastica riciclata.Dall’ecodesign troviamo una vasta gamma di mouse come YVI Bayo e Fyda prodotti per l'83% in plastica riciclata.Hanno un’anima green il tappetino Boye con materiali naturali e la borsa Bologna per laptop da 16 pollici, la borsa Sydney per laptop da 14 pollici e la versatile Atlanta adatta fino a pc da 15.6 pollici - prodotte riciclando fino a 11 bottiglie.





I prodotti eco-friendly di Trust non finiscono qui… e abbracciano tutte le categorie di prodotto! Per citarne altri abbiamo Exto, un supporto raffreddante per laptop (fino a 16 pollici) e Primo, la custodia folio per tablet da 10 pollici – disponibile nella colorazione verde e nero - per la realizzazione di questa custodia sono state usate 6,5 bottiglie in PET.

E per i gamer? Durante lo scorso anno l’azienda ha presentato le cuffie Thian realizzate per l’85% di plastica riciclata.

