LG OLED TV ALLA MILANO DESIGN WEEK 2023

LG OLED TV PRESENTA UN'ESPERIENZA UNICA ALLA MILANO DESIGN WEEK 2023

I televisori lifestyle diLG Electronics (LG) saranno protagonisti di una straordinaria mostra che si terrà in occasione dellaMilano Design Week, dal 18 al 22 aprile. “A Life Extraordinary” è una mostra multisensoriale che espone le straordinarie soluzioni tecnologiche della collezione LG Objet come se fossero opere d’arte, valorizzando la perfetta intragrazione tra tecnologia e design.

Leader nell'innovazione, LG cerca sempre nuovi modi per migliorare l'esperienza delle persone grazie ai propri prodotti tecnologici. Per questo motivo, in occasione della Milan Design Week, LG ha collaborato con il marchio olandese di arredo, Moooi. Le due aziende hanno realizzato un concept espositivo in grado di valorizzare gli oggetti di creative interior di Moooi e il design iconico dei TV lifestyle di LG, reso possibile grazie alla tecnologia OLED, realizzando diverse aree espositive tematiche.

In ogni area, infatti, i visitatori della mostra “A Life Extraordinary” potranno godere di alcune esclusive creazioni artistiche: le soluzioni tecnologiche della collezione Objet saranno infatti decorate con delle stampe decorative di Moooi, come sempre caratterizzate da elementi estetici eclettici e giocosi.

In particolare i prodotti della collezione Objet in esposizione includono i TV LG OLED e gli speaker XBOOM 360.

I televisori LG OLED della collezione Objet portano eleganza e stile in casa e offrono grande versatilità di installazione. Oltre a offrire esperienze cinematografiche mozzafiato, tutti i modelli della collezione possono diventare dei veri e propri raffinati complementi d’arredo.

Il TV LG OLED Posé, per esempio, può essere personalizzato in base alle proprie esigenze. L'installazione flessibile gli permette di adattarsi perfettamente a qualsiasi spazio abitativo mentre il suo design minimalista dalle linee morbide e arrotondate, reso elegante dall'uso di elementi in tessuto e dal sistema di gestione dei cavi, consente di posizionarlo in qualsiasi stanza in qualsiasi posizione.

Grazie alla tecnologia OLED evo, LG Posé offre inoltre una straordinaria qualità delle immagini che regala colori intensi e neri perfetti. Quando non viene utilizzato per guardare film o spettacoli, Posé può essere impostato in modalità “Gallery” per mostrare opere d'arte o foto, trasformando la propria abitazione in una raffinata galleria d'arte.

Anche il TV LG OLED Easel offre una qualità dell'immagine superiore grazie alla tecnologia OLED evo ed è caratterizzato da un design raffinato in grado di arricchire gli interni. Easel si fonde perfettamente con qualsiasi stile di arredamento o palette di colori ed è ideale per coloro che vogliono portare l'atmosfera di una mostra d'arte moderna nel loro salotto. Il suo design distintivo, infatti, ricorda il cavalletto di un artista e consente un'installazione a parete elegante, creando un ambiente fine e sofisticato.

Tra le soluzioni tecnologiche arricchite dall'arte Moooi ci sarà anche LG XBOOM 360, l’elegante speaker portatile in grado di offrire un'esperienza multisensoriale. Lo speaker combina prestazioni audio eccezionali con un fattore di forma minimalista, a forma di tronco di cono rivestito in tessuto, e un sistema integrato di illuminazione d’atmosfera che lo rende perfetto per l'utilizzo sia in ambienti interni che esterni.

"LG OLED rivela il nostro impegno costante per arricchire la vita quotidiana delle persone attraverso la perfetta fusione tra tecnologia e arte", ha dichiarato Kate Oh, Vicepresidente della divisione Brand Communication presso LG Home Entertainment Company. "La nostra rinnovata collaborazione con Moooi è un ottimo esempio di come stiamo continuando a costruire esperienze straordinarie basate sull'innovazione e sul design raffinato."

"In un mondo Moooi reinventato da LG OLED, la tecnologia migliora l'estetica e stimola la creatività" ha dichiarato Marcel Wanders, Co-Fondatore e Art Director di Moooi. "Insieme, lavoriamo per mostrare come i prodotti tecnologici possano diventare veri e propri oggetti di interior design che portano armonia in uno spazio."

I visitatori della mostra LG e Moooi potranno ammirare le installazioni creative dei TV Lifestyle di LG ispirati a Moooi in occasione della Milan Design Week, dal 18 al 22 aprile, presso il Salone dei Tessuti di Milano (Via S. Gregorio 29, Milano).





