Rosa Perrotta si commuove per il taglio di capelli del figlio Ethan

L'ex tronista di Uomini e Donne si emoziona sulle Instagram stories

Recentemente, Rosa Perrotta ha condiviso sulle sue Instagram stories la sua reazione al taglio di capelli del figlio Ethan. Nelle sue parole si può percepire l'intensità delle emozioni provate dalla giovane madre di fronte al cambiamento fisico del suo bambino.

Le parole commoventi di Rosa Perrotta

«Non riesco a guardarlo con questi capelli. Mi sto sentendo male, non lo posso guardare. Sembra cresciuto improvvisamente. Non ho più un figlio piccolo ma un adolescente. Chi sei? Presentati», ha detto l'influencer quasi in lacrime.

Per l'ex tronista le ultime ore sono state particolarmente intense. Rosa Perrotta e suo marito, Pietro Tartaglione, sono genitori bis. Ma, per una mamma qualsiasi cambiamento di un figlio, soprattutto fisico, è importantissimo. E Rosa lo sa bene, soprattutto con il suo piccolo Ethan.

«Adesso capite perché non ero pronta a tagliare i capelli a Ethan. Già ho un "Pietro" in casa e me la vivo male. Adesso ne ho due», ha aggiunto. Poi, ha chiesto: «Ora la domanda è: se qualcuno mi dice "è bellissimo ed è uguale al padre"... Io mi dovrei inc**e?».

Le parole di Rosa Perrotta mostrano quanto sia importante per una madre la crescita dei propri figli, e quanto possa essere commovente per lei un piccolo cambiamento fisico.

