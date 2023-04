CAFFE' GIMOKA PARTNER DI SHOPFULLY

CAFFE' GIMOKA SCEGLIE LA TECNOLOGIA DI SHOPFULLY PER PORTARE TRAFFICO DI QUALITÀ SUL SITO

Il presidio dei canali digitali attraverso l’utilizzo della tecnologia di ShopFully ha generato un tasso di conversione sul sito di Caffe.com del 52,8%.

Ad oggi sempre più consumatori fanno ricorso ai canali online per ricercare informazioni sui prodotti che vorrebbero acquistare e prepararsi così a fare shopping. Considerando questo trend in ascesa,ShopFully, tech company italiana leader internazionale nel Drive to Store che connette milioni di utenti ai negozi fisici intorno a loro, è stata scelta come partner daGruppo Gimoka, tra i principali torrefattori italiani per volumi di caffè crudo trattati, con l’obiettivo di aumentare l’awareness dei prodotti del Gruppo e portare traffico di qualità sui siti web del gruppo (Gimoka.com, Capsule.it e Caffe.com).

Attraverso l’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile –,Gruppo Gimoka è riuscita a incrementare l’ingaggio dei consumatori potenzialmente interessati ai suoi prodotti, coinvolgendoli nel momento della ricerca di informazioni online e indirizzandoli sui siti web del gruppo.

I risultati ottenuti sono stati eccellenti,sia in termini di visibilità che di engagement da parte degli utenti. Grazie al presidio efficace dei canali digitali e ad una comunicazione mirata verso il target desiderato,Caffè Gimoka ha registrato un tasso di conversione che per alcuni formati ha raggiunto il 52,8%e un totale di +50.000 interazioni.

“I marketplace di ShopFully rappresentano oggi un punto di riferimento per gli italiani che si preparano allo shopping ricercando informazioni online. Grazie ai milioni di interazioni che gli utenti fanno con le nostre app abbiamo sviluppato una conoscenza approfondita dei loro interessi e preferenze, che possiamo utilizzare per costruire insieme ai nostri clienti le migliori strategie volte a generare traffico di qualità sui loro siti”,ha commentato Marco Durante, VP Sales & MarketingGlobal di ShopFully.

“Abbiamo scelto ShopFully per la loro elevata capacità di profilazione degli utenti, che ci ha permesso di agire in maniera precisa, targettizzando gli utenti potenzialmente interessati ai nostri brand, e indirizzandoli verso i nostri siti”, ha commentatoCristiano Marchi, E-commerce Manager di Gruppo Gimoka.

“Una strategia che ci ha permesso di consolidare l’awareness dei siti web del Gruppo e dei nostri prodotti, generando interazioni di valore con i nostri consumatori”

, ha aggiunto Stefano Urso, Product Marketing & Online Manager di Gruppo Gimoka.





Altre News per: caffegimokapartnershopfully