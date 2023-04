Unbox and Discover 2023: line-up 2023 di Samsung

Samsung Electronics annuncia l’evento Unbox and Discover 2023 in cui presenta globalmente la propria line-up TV. L’evento prevede il lancio di nuove esperienze su schermo che incarnano la vision di Samsung: “Screens everywhere, Screens for all” (schermi ovunque, schermi per tutti).

“Noi di Samsung sappiamo che la tecnologia ha il compito di offrire opportunità e migliorare la vita delle persone, non di complicarla”, ha dichiarato Jong-Hee (JH) Han, Vice Presidente, CEO e Responsabile della Divisione DX (Device eXperience) di Samsung Electronics. “Scegliendo Samsung, i consumatori non mancheranno di vivere esperienze sempre più entusiasmanti, partecipando inoltre all’impegno di Samsung nel ridurre il suo impatto ambientale.”

Nuovi schermi premium per esperienze senza precedenti

dell'utente.



Il 2022 riconferma il predominio di Samsung sul mercato globale dei TV per il diciassettesimo anno consecutivo, a riprova dell’impegno incessante nel fornire ai consumatori esperienze di visione premium e un design incentrato sulle esigenze





Negli ultimi modelli Neo QLED, qualità dell’immagine e design mozzafiato, tratti distintivi di Samsung, sono integrati da connettività fluida e suono accattivante. Con Auto HDR remastering i consumatori potranno godersi i propri contenuti preferiti in 8K, persino su YouTube. L’AI remastering è in grado di migliorare l’audio di registrazioni di scarsa qualità, mentre Q-Symphony consente il funzionamento all’unisono degli altoparlanti della TV e delle soundbar compatibili, indirizzando in modo preciso gli effetti sonori per creare un’esperienza audio più immersiva.

La gamma Samsung OLED è stata inoltre oggetto di una serie di aggiornamenti. Tra questi il processoreNeural Quantum 4K, che sfrutta l’intelligenza artificiale avanzata per effettuare l’upscaling di immagini di scarsa qualità, facendo così emergere dettagli incredibili per un’esperienza di visione mozzafiato. Samsung OLED garantisce inoltre un audio immersivo che supporta Dolby Atmos e Object Tracking Sound+ (OTS+) con cui la TV analizza il contenuto e fornisce un sound in grado di tracciare tutto quanto accade sullo schermo per un audio ancor più coinvolgente. Queste funzionalità sono disponibili sui modelli S95C e S90C.

Un’ampia offerta di servizi, tra cui Samsung TV Plus e Gaming Hub, garantisce una molteplicità di vantaggi agli appassionati di intrattenimento e gaming alla ricerca di una migliore home entertainment experience. Gaming Hub non pone limiti di download o memoria e consente ai gamer di giocare a un migliaio di giochi, dall’XBOX ad altri servizi partner direttamente sulla smart TV Samsung, senza dover usare una console.

Già installato su tutti gli Smart TV Samsung, Samsung TV Plus garantisce l’accesso a migliaia di programmi TV e film per offrire ai clienti un intrattenimento gratuito ogni volta che lo desiderano.

Un approccio orientato alla riduzione dell’impatto ambientale

Oltre alle nuove esperienze premium per i consumatori, in occasione di Unbox and Discover, Samsung presenta lo stato di avanzamento delle attività promosse per conseguire i propri obiettivi in materia di sostenibilità. L’azienda è costantemente orientata verso la creazione di un ciclo di vita del prodotto meno dannoso per l’ambiente.

La line-up 2023 di TV, monitor, prodotti digital signage e telecomandi è realizzata con materiali upcycled e un packaging a ridotto impiego di inchiostro e punti metallici in fase di produzione. Il nuovo telecomando SolarCell di terza generazione è privo di batterie e completamente ricaricabile con la tecnologia di recupero dell’energia in radio frequenza da 2,4 Ghz, che ricava energia dai segnali emessi dai router Wi-Fi, per abitazioni improntate a ridurre la necessità di batterie usa e getta. I consumatori possono inoltre attivare la modalità AI Energy dal telefono o dalla TV per tenere sotto controllo il consumo e l’andamento energetico.

La connettività perfetta per te

Tutti i televisori Samsung sono connessi a SmartThings, la soluzione per collegare in continuo i dispositivi e le apparecchiature presenti in casa, che garantisce al contempo l’accesso a un vastissimo ecosistema di prodotti e accessori non appena attivi il tuo nuovo dispositivo.

Grazie alla Home Connectivity Alliance, SmartThings è compatibile con una serie di marchi, il che consente di abbinare agevolmente i dispositivi già presenti ai nuovi arrivati.

SmartThings è stato progettato pensando alla sicurezza - Samsung Knox Vault salva le informazioni sensibili come i codici PIN e le chiavi IoT su un chip a parte, impedendone l’accesso non autorizzato.

Unbox and Discover è disponibile su Samsung TV Plus e sul canale Samsung YouTube Italia [ https://www.youtube.com/ watch?v=qnktjWEQUsE ].

