Vivere in riva al mare: la scelta per una vita sana e felice

Sogni di vivere in un ambiente incredibile tutto l'anno? O semplicemente godertelo mentre sei in vacanza? O vuoi investire in alloggi in affitto in un mercato in forte espansione? Un consiglio: scegli di acquistare il tuo nuovo immobile vicino al mare.

Per vivere in un ambiente eccezionale tutto l'anno

Vuoi beneficiare di uno dei climi più salutari, di uno stile di vita privilegiato il più vicino possibile alla natura? Questo è ciò che spinge una fetta sempre più consistente della popolazione a scegliere la costa come residenza principale.

Il vantaggio di vivere in riva al mare è che oltre all'ambiente eccezionale che ci viene offerto, godiamo, il più delle volte, di un appartamento o di una casa con uno spazio esterno. Sta a noi poter scegliere di sorseggiare il nostro caffè o fare smartworking in terrazza, goderci un buon barbecue con gli amici, giocare in giardino... e appena usciti dalla nostra casa, possiamo goderci l'aria fresca grazie a una passeggiata sulla spiaggia, o tanti altri semplici piaceri; come nuotare ai primi raggi di sole, o goderci bellissime passeggiate in bicicletta in un ambiente sereno che favorisce il lasciarsi andare, per dimenticare lo stress quotidiano.



Perché il sogno diventi realtà, bisogna stare attenti a scegliere con cura la propria città: che sia a misura d'uomo, pur essendo dinamica e vicina alle grandi città, che offra facilità di trasporto e tutti i comfortcome negozi locali e di una infrastruttura scolastica.

Investendo in questo modo, guadagneremo in qualità di vita, costruendo un vero e proprio patrimonio.



Che si tratti di un appartamento o di una villa, la possibilità di godersi la propria casetta al mare per ricaricare le batterie in libertà nei fine settimana o durante le vacanze, rimane la principale motivazione per gli acquirenti di seconde case.

Un acquisto di piacere che ci permette anche di valorizzare il nostro patrimonio che aumenterà di valore nel tempo e che potremo affittare anche saltuariamente quando non lo occupiamo.

Per chi desidera acquistare degli immobili a un prezzo inferiore a quello di mercato ci sono siti di case o appartamenti all'asta come aste immobiliari a Giulianova per consultare tutte le offerte proposte sul territorio.

Questi siti hanno il vantaggio di poter caratterizzare in modo molto specifico l'immobile desiderato che sia un locale commerciale, per uffici, un magazzino, un appartamento, un negozio, una villa ecc.



Fanno risparmiare tempo all'acquirente che si tiene informato in tempo reale delle opportunità disponibili sul mercato, dei giorni di visita e della data della prevista vendita.



L'asta ci consente di beneficiare di un immobile dal 15 al 30% in meno rispetto al valore di mercato. Le aste giudiziarie risultano essere le più interessanti perché i prezzi sono fissati al 30% in meno rispetto al prezzo effettivo di mercato.

