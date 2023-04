La dolcezza personalizzata

Personalizzare qualcosa, equivale a "firmarla", renderla unica, anche se di quel qualcosa ne esistono innumerevoli quantità e copie. Sempre più spesso l’arte di personalizzare, viene usata per effettuare regali, o semplicemente per rendere unici i nostri possedimenti, rendendoli più congeniali ai nostri gusti. Se dapprima questa pratica veniva utilizzata soprattutto su oggetti, ultimamente stiamo assistendo alla tendenza di personalizzare anche il cibo, soprattutto nell’ambito dei dolci, come i cioccolatini e caramelle gommose.

Anche se l’arte di personalizzazione dei dolci non è sicuramente una trovata recente, basti pensare alle torte di compleanno con varie scritte o dediche, quello che la personalizzazione di questi dolci offre oggi, è qualcosa di diverso dall’aggiungere solamente un tocco estetico. Infatti non solo la componente fisica del dolce viene trattata e personalizzata, ma anche tutto quello che gli fa da contorno, come i vari incarti, confezioni e via dicendo. Come se questo non bastasse, chi offre il servizio di personalizzazione dei dolci, quasi sempre offre anche diverse aggiunte interessanti, come contenitori di forme specifiche, aggiunta di cartoline personalizzate, e ultimo ma non meno importante, l’utilizzo di materiali ecosostenibili per tutti gli incarti.

Oltre che per i regali o pensieri singoli, sia i cioccolatini che le caramelle gommose, risultano essere delle ottime idee soprattutto se si parla di feste per i più piccoli, dove magari un’idea interessante è quella di personalizzare gli incarti dei dolci con un tema preferito dal festeggiato, oppure creare un mini regalo per ogni invitato, scrivendo un pensiero a lui dedicato.

Si personalizza di tutto

Uscendo da questo dolce contesto, la personalizzazione si espande su tantissimi ambiti e territori. Anche tra diverse aziende ormai da tempo, ha preso piede quello di creare dei propri accessori personalizzati, come calendari da offrire in omaggio ai propri clienti, a penne personalizzate o altri gadget lavorativi per i propri dipendenti. E questi sono solo alcuni piccoli esempio, perché nell’ambito del merchandising, la personalizzazione conosce davvero pochi limiti.

Se poi sei un tipo che ogni volta che deve pensare a un regalo, non sa che pesci prendere, allora la personalizzazione fa proprio al caso tuo. Infatti ti basterà conoscere un po’ la persona alla quale vuoi fare il regalo, scovando tra le sue passioni o passatempi preferiti, qualcosa su cui lavorare, per poi andare a scegliere un oggetto che può essergli utile per i suoi hobby, e aggiungerci un tocco di personalizzazione.

Per farti degli esempi rapidi, se la persona alla quale vuoi fare un regalo fa palestra o qualche sport in generale, ti basterà scegliere un indumento o accessorio adatto per quello sport, aggiungerci una frase o un’immagine personalizzata, e il regalo è pronto. Altro esempio ancora, sono le tazze e i bicchieri in generale, adatte per tutte quelle persone che amano consumare bevande calde d’inverno, come tè e tisane, e fresche d’estate, aggiungendo un po’ di personalizzazione come magari il tema di un suo film, videogioco o fumetto preferito, una vostra foto nel caso di regali più romantici, oppure una frase caratteristica che contraddistingue la vostra amicizia.

Foto: unsplash.com

Altre News per: dolcezzapersonalizzata