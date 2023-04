Marlène Schiappa : La sexy viceministra sulla copertina di Playboy

Il prossimo 8 aprile uscirà il numero della rivistache avrà come copertina la, suscitando polemiche sia dentro che fuori dal governo. Marlène Schiappa, segretaria di Stato all'Economia sociale e in passato ministra delle Pari opportunità, apparirà in lingerie sulla copertina dell'edizione francese di Playboy, con un'intervista lunga e alcune immagini all'interno del magazine. La notizia sta creando un grande dibattito in Francia, anche perché la Schiappa sarà la prima esponente del governo francese a parlare di violenza sulle donne, emergenza climatica ed economia solidale sulla rivista erotica americana. Saranno 12 le pagine dedicate alla viceministra, con interviste e fotografie.

Nella foto di copertina, la Schiappa è vestita solo con una canottiera intima, capelli sciolti e gambe divaricate, con la bandiera francese a completare il tutto. Il direttore dell'edizione francese di Playboy ha dichiarato che la rivista vuole percorrere una linea editoriale più progressista e privarsi dell'etichetta di "rivista da vecchi maschilisti". Tuttavia, molti colleghi della Schiappa nel governo ritengono "inammissibile" l'iniziativa. Questa non è la prima volta che la Schiappa si trova al centro dell'attenzione mediatica, visto che aveva recentemente ufficializzato la sua relazione con il presidente della Mgen e che in passato aveva sollevato polemiche per un video con delle influencer su Instagram e per alcuni romanzi a sfondo erotico scritti sotto lo pseudonimo di Marie Minelli.

