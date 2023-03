NUOVA ESPANSIONE PER SCARLATTO E VIOLETTO

È DISPONIBILE LA NUOVA ESPANSIONE SCARLATTO E VIOLETTO DEL GCC POKÉMON, CHE INCLUDE L’AMATISSIMO LECHONK

Scarlatto e Violetto, la nuova espansione del popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon ispirata ai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, è disponibile da oggi in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo.

Oltre a riproporre in chiave aggiornata i Pokémon-ex, una meccanica di gioco basata su Pokémon con PS alti che sfoggiano attacchi e abilità portentosi, l’espansione Scarlatto e Violetto segna anche il debutto dei Pokémon-ex Teracristal nel GCC Pokémon. Tra le carte degne di nota:

12 carte rare doppie di Pokémon-ex, inclusi due Pokémon-ex Teracristal: Arcanine e Gyarados

12 carte ultrarare di Pokémon-ex e otto carte Aiuto ultrarare

24 carte rare illustrazione di Pokémon

10 carte rare illustrazione speciale, tra Pokémon e carte Aiuto

Sei carte rare iper dorate impresse in modo speciale, che possono includere Pokémon-ex, carte Allenatore e carte Energia

Per festeggiare la pubblicazione dell’espansione Scarlatto e Violetto, dal 31 marzo all’8 giugno 2023 gli Allenatori in Italia avranno la possibilità di ricevere una carta promozionale di Lechonk in base alla disponibilità e fino a esaurimento scorte presso i rivenditori partecipanti all’iniziativa, a fronte di un acquisto minimo.





È stato pubblicato anche un video sul canale Pokémon ufficiale Italiano che potete vedere qui: https://www.youtube.com/ watch?v=PheMPkHtpNw

Altre News per: nuovaespansionescarlattovioletto