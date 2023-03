GTA Online: i Centauri dominano la strada

Ricompense doppie per missioni di vendita di Centauri, Incarichi dell'MC, Commissioni della clubhouse e altro ancora

Questa settimana, fai partire la tua due ruote preferita, indossa la miglior giacca di pelle che hai e accedi a The Open Road in GTA Online per incrementare i tuoi profitti illeciti grazie a una serie di bonus per i Centauri.

Devi ancora entrare nel giro dei club motociclistici illegali di Southern San Andreas? Procurati una clubhouse dal sito di Maze Bank Foreclosures in gioco, approfittando del 40% di sconto valido fino al 5 aprile.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di Centauri

Dalle strade sterrate di Blaine County alla metropoli di Los Santos, troverai clienti in abbondanza. Consegna carichi illeciti, evita la polizia e completa le consegne delle missioni di vendita di Centauri durante questa settimana per guadagnare GTA$ e RP doppi.

Produzione raddoppiata per gli stabilimenti di Centauri

Una domanda elevata comporta l'importante responsabilità di soddisfare clienti particolarmente famelici. Mantieni un buon livello di scorte grazie al raddoppio della velocità di produzione per gli stabilimenti di Centauri di questa settimana.

Scorte doppie nelle missioni di rifornimento degli stabilimenti di Centauri

Al mondo ci sono due tipi di persone: quelle che aspettano i colpi di fortuna e quelle che prendono ciò che vogliono. Ricordalo mentre sfrecci nel traffico, recuperi carichi dalla dubbia legalità ed eludi le forze dell'ordine per ottenere scorte doppie nelle missioni di rifornimento degli stabilimenti di Centauri.

GTA$ e RP doppi in Sfide e Incarichi dell'MC e nelle Commissioni della clubhouse

Assapora una scarica di adrenalina per cui non è neanche necessario firmare liberatorie. Completa gli Incarichi dell'MC durante questa settimana per ricevere ricompense doppie e conquistare l'ammirazione degli altri Centauri.

C'è una correlazione positiva tra superare i limiti di velocità e voler andare ancora oltre. Nelle Sfide del Motorcycle Club potrai affrontare diversi scenari che metteranno alla prova i tuoi limiti fisici e quelli della tua moto. E adesso fruttano ricompense doppie per tutta la settimana. Ci sono imprese che solo due ruote, potenza da vendere e uno spirito anarchico possono compiere. Completa le Commissioni della clubhouse pubblicate sulla parete della sala riunioni della tua clubhouse durante questa settimana per guadagnare GTA$ e RP doppi.

Missioni di vendita del Laboratorio di acidi: 50% di GTA$ e RP in più

Se i Fooliganz hanno imparato qualcosa dai recenti eventi, è che la gente ama le sostanze psichedeliche. Mantieni aperto il terzo occhio del popolo con le missioni di vendita del Laboratorio di acidi, che questa settimana fruttano il 50% di GTA$ e RP in più.

Veicolo di prova premium: Karin S95

Nell'Autoraduno di LS si parla del fumo e delle scintille visti nell'officina di Hao durante la creazione del suo nuovo capolavoro, un'ispirata variante della Karin S95 (sportiva) che rende questo modello sportivo di tutti i giorni adatto anche alle corse su pista.

Prova a tempo HSW della settimana

Sfreccia dai porti industriali di Terminal alle vaste foreste di Chiliad Mountain State Wilderness nella Prova a tempo HSW di questa settimana.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

L'autosalone Premium Deluxe Motorsport ha ricevuto alcuni nuovi veicoli, per il piacere degli appassionati di motori come te. Non farti problemi a darci un'occhiata più da vicino e a chiedere di farci un giro di prova. Puoi anche fare la felicità di Simeon portandone uno (o più di uno) a casa con te.

Vapid Retinue Mk II (sportiva classica)

Progen GP1 (supercar, 30% di sconto)

Enus Windsor (coupé)

Enus Windsor Drop (coupé, 30% di sconto)

Annis Elegy RH8 (sportiva)

Autosalone Luxury Autos

Oltre la vetrina dell'autosalone Luxury Autos scintillano le carrozzerie della Vysser Neo (sportiva, 30% di sconto) e Pfister Neon (sportiva). Fai visita all'autosalone di fronte ai Record A Studios per scoprire di più su questi veicoli, o acquistali per tenerli nel tuo garage.

GTA$ e RP doppi in Passo dopo passo

Questa settimana in GTA Online torna Passo dopo passo, una caotica modalità in cui due squadre si affrontano in una sanguinosa battaglia per consegnare per prime un pacco oltre le linee nemiche, stavolta con GTA$ e RP doppi in palio per tutta la settimana.

In più, sfrutta le altre modalità di ritorno questa settimana, tra cui Pilotini, Sete di potere e gare per RC Bandito.

Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Enus Stafford

Tenta la sorte facendo girare la ruota fortunata del Casinò e Resort Diamond per provare a vincere la Enus Stafford (berlina), un'auto così lussuosa da aver inaugurato una nuova categoria.

I membri dell'Autoraduno di LS che si piazzeranno tra i primi 3 nella serie di gare clandestine per tre giorni di fila si porteranno a casa la Dinka Veto Classic (sportiva), un go-kart vintage con cui potrai rivivere tantissimi traumi giovanili. In più, dai un'occhiata all’Enus Jubilee (SUV), alla Bravado Gauntlet Hellfire (muscle car, 30% di sconto) e all’Ocelot Swinger (sportiva classica) nell'area di prova.

SCONTI

Non bastano una giacca di pelle e un casco lucido per essere un Centauro. Inizia a fare sul serio sfruttando una serie di opportunità per fare affari illeciti. Comincia sfruttando lo sconto del 40% sulle proprietà della clubhouse dell'MC e relativi miglioramenti e modifiche, poi passa agli stabilimenti per massimizzare il tuo nuovo stile di vita all'insegna della libertà.

Bravado Gauntlet Hellfire (muscle car) – 30% di sconto

Enus Windsor Drop (coupé) – 30% di sconto

Progen GP1 (supercar) – 30% di sconto

Vysser Neo (sportiva) – 30% di sconto

Preparati a difenderti dalle brutte sorprese di ogni genere visitando il Furgone delle armi. Scopri le numerose offerte sulle armi, tra cui il 50% di sconto sul fucile a pompa d'assalto. Gli abbonati a GTA+ possono anche acquistare il Fabbricavedove con il 30% di sconto.

Altre News per: onlinecentauridominanostrada