Nuovo box all-in-one con 8 Deck Speed Duel inclusi



Konami annuncia Speed Duel GX: Duellanti delle Ombre, disponibile ora per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI.Unite le forze con altri villain della serie animata Yu-Gi-Oh!, i Cavalieri dell’Ombra minacciano ora Speed Duel. Scegliete i vostri Duellanti delle Ombre e usate i loro potenti Deck per scatenare il caos e liberare le potenti Bestie Sacre.Speed Duel GX: Duellanti delle Ombre è un box all-in-one con 8 Deck Speed Duel pronti per essere utilizzati. Ogni box contiene 200 Carte Speed Duel, incluse potenti ristampe e carte mai viste in questa veste.Questo box è pensato per permettere a un massimo di 8 giocatori di buttarsi subito nella mischia grazie a Deck preassemblati e una seleziona di Carte per personalizzarli. Ogni box contiene, inoltre, 8 Carte variant Rare Segrete, tra cui Uria, Signore delle Fiamme Ardenti, Hamon, Signore del Tuono Fragoroso e Raviel, il Signore dei Fantasmi, più altre 5 Rare Segrete random dal set completo di 24.Il Box presenta, infine, 20 Carte Abilità: 8 incluse nei Deck, una opzionale per personalizzare i Deck e 4 aggiuntive per creare i propri Deck. Ogni box Speed Duel GX: Duellanti delle Ombre contiene 228 Carte in totale, tutte utilizzabili in Speed Duel: 200 Carte Comuni, 20 Carte Abilità, 8 (di 24) Carte Rare Segrete. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale.Speed Duel è una speciale versione del popolare Yu-Gi-Oh! TCG. Basato sui Duelli rapidi protagonisti di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS , gioco per dispositivi mobile e PC che ha recentemente superato i 150 milioni di download in tutto il mondo. I Duelli Speed Duel sono caratterizzati da quattro tipologie base di carte (Carte Mostro, Carte Magia, Carte Trappola e Carte Abilità). Un game (o “Duello”) dura circa 10 minuti; un’esperienza unica e in grado di attrarre tutti i Duellanti, dai neofiti ai più esperti.Con Carte Abilità che li mettono nei panni del loro personaggio preferito di Yu-Gi-Oh!, i Duellanti potranno avere la meglio sugli avversari grazie a potenti mostri e strategie vincenti rese ancora più efficaci da Carte Magia e Carte Trappola.

Altre News per: speedduelduellantidelleombredisponibilegioco