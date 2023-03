Lo Show dei Record : Diabao Praddo, ecco l' uomo con 33 corna

ha causato un grande scalpore tra il pubblico di. Le foto prima e dopo dell'uomo, che si fa chiamare "", mostrano la sua trasformazione radicale: originario di San Paolo in Brasile, nato nel 1976,è sposato con Carol, anch'essa molto modificata. L'uomo ha iniziato con tatuaggi alle orbite oculari e ha continuato con interventi sempre più estremi, fino ad arrivare ad impiantarsi 33 corna sotto la pelle del cranio. Oggi il 80% del suo corpo è ricoperto di tatuaggi.

Il suo nome d'arte, Diabao, che significa "demonio" in portoghese, è rappresentativo del suo aspetto fisico singolare che lo ha portato a essere uno dei protagonisti dello Show dei Record, trasmesso su Canale 5 la domenica sera del 26 marzo. Durante il programma, Gerry Scotti ha intervistato l'artista brasiliano che ha raccontato gli interventi chirurgici a cui si è sottoposto per ottenere l'aspetto diabolico che ha oggi.

Ha affermato di aver subito tagli al naso e alle orecchie, di aver biforcutato la lingua, di aver amputato due dita per mano e di aver tatuato le gengive. Ha anche detto di voler affrontare ulteriori interventi in futuro. Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse la sua famiglia, Diabao ha risposto che suo padre è scomparso da molto tempo e che il rapporto con sua madre non è molto stretto. Tuttavia, ha detto che i suoi amici, che sono diventati come una famiglia per lui, lo amano perché sanno chi è veramente. Ha anche un nipote che gli dà il soprannome affettuoso di "nonno mostro".

