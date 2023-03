Elite Wireless Controller Series 2 - nuove colorazioni

Xbox presenta due nuove vibranti colorazioni per l’Elite Wireless Controller Series 2 – Core





Nella giornata di oggi, Xbox ha presentato due nuove colorazioni vibranti per l’Elite Wireless Controller Series 2– Core: rosso e blu.



L'Elite Wireless Controller Series 2 - Core è un pad premium che soddisfa le esigenze principali anche dei player più competitivi, offrendo un’ampia scelta di feature come gli analogici a tensione regolabile, impugnatura avvolgente e gommata, e un blocco dei grilletti più corto. Come per tutti i controller Elite, i giocatori hanno a disposizione una personalizzazione illimitata e opzioni esclusive di mappatura dei pulsanti nell'app Xbox Accessories.



I nuovi colori rosso e blu sono disponibili attualmente per il pre-order e arriveranno sul mercato ufficialmente dall’11 aprile al prezzo di 139.99€.

