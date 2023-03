Fritz!Box 7590 AX Recensione

Fritz!Box 7590 AX è un dispositivo solido, veloce e affidabile come da tradizione AVM



Oggi vi parlo del Fritz!Box 7590 AX di AVM. Azienda tedesca fondata nel 1986 a Berlino e molto famosa per i suoi dispositivi tra cui i Modem/Rourer Fritz!Box. AVM detiene oltre il 60% del mercato tedesco e commercializza in tutto il mondo Italia compresa. I suoi prodotti sono famosi per affidabilità, velocità e solidità nella costruzione. Dopo giorni e giorni di test, ecco cosa ne penso di questo Fritz!Box 7590AX.

Ilha un form factor identico a quello del suo predecessore, è solo leggermente più grande (circa 254 x 63 x 191 mm). Come da tradizione è realizzato tutto in policarbonato di ottima fattura di colore bianco e rosso. La scatola è la solita di colore blu tipica di tutti i Fritz!Box. Dentro si trova il Modem/Router, una guida veloce, il manuale di istruzioni, un cavodi 1,5 m, un cavo DSL di 4 m e un alimentatore. Sulla parte anteriore sono presenti i led di funzionamento e i pulsanti per l’attivazione dele del WiFi. Sulla parte posteriore invece si trovano due prese per telefoni VOIP, 4 porte LAN Gigabit (10/100/1000), una porta WAN da 1 Gigabit, una USB A 3.0 e l'alimentazione. Infine, sui lati del device trovano posto una portae una porta TAE.

Ilper il WiFi 6 usa sia la banda 2.4 che la 5.0 ghz. Grazie alla sua stabilità si possono collegare una marea di dispositivi senza alcuna perdita di prestazioni. Questo grazie allo standard MIMO, che raggiunge più utenti contemporaneamente, e al band steering, che smista gli utenti da una banda all'altra automaticamente; tutto con velocità fino a 2.400 Mbit/s ae 1.200 Mbit/s a 2,4 GHz. I due canali WiFi si possono separare e personalizzare nei nomi, così da riconoscerli subito. Presente anche la rete ospite che fornisce una connessione sicura per amici e, appunto, ospiti.è dotato anche di protocollo. Questo standard crea diversi punti di accesso permettendo ai dispositivi collegati di agganciare sempre il segnale migliore, il più veloce e il più stabile. Al Fritz!Box 7590 AX si possono collegare fino a 6 terminalie, scaricando l'sul cellulare, questo diventa a tutti gli effetti un telefono fisso in grado di gestire telefonate in arrivo e in uscita usando la rete fissa. Come se non bastasse, il device è anche in grado di gestire un hub domestico dove collegare dei dispositivi (prese intelligenti, lampadine, ecc) tramite il menù smart home. Anche sotto stress ilnon consuma tantissimo; infatti, l'assorbimento medio varia tra i 14 e i 16 watt. Per quanto riguarda la configurazione del Fritz!Box 7590 AX non c'è cosa più semplice al mondo. Infatti, grazie al sistema operativotutto si svolge in maniera incredibilmente facile e intuitiva.

Questo OS è molto completo e permette di gestire moltissime opzioni come MyFritz, per monitorare il router quando si è fuori casa, media server, per memorizzare informazioni su supporti esterni, servizio VPN, segreteria telefonica, centralino All-IP, ecc. Fritz!Box 7590AX dispone anche di funzionalità di parental control, che permettono di limitare gli accessi ai contenuti di navigazione per tutti i dispositivi a lui collegati. Un altro validissimo aiuto per i meno pratici è l'assistente; con una guida passo passo si potrà configurare ogni parametro che si desidera con pochi e semplici clic. Una volta collegato il dispositivo basterà digitare sul browser fritz.box per entrare nella prima configurazione dentro il Router. Durante l’installazione il Fritz!Box verrà riavviato più volte. L’assistente farà scegliere la lingua, il paese e l'operatore di rete e dopo pochi passi si è subito online. Durante i cinque giorni di test il FRITZ!Box 7590 AX si è comportato veramente bene. Il router è stato provato con vari dispositivi collegati tutti insieme e singolarmente.



Ha gestito senza alcun problema e contemporaneamente 4 smart tv, due console, 4 telefoni, due tablet e un robot aspirapolvere tutti collegati alla rete WiFi 6. Bene anche per quanto riguarda lo streaming in HD e 4K, e anche per i giochi competitivi (FPS) online su PS5. I titoli online provati simultaneamente sono stati Battlefield 2042 su PS5 e COD Modern Warfare 2 su PS4 Pro, tutto è andato più che bene senza alcun problema. Con tutti gli altri dispositivi il segnale WiFi 6 è sempre stato forte e stabile raggiungendo velocità tra 600 e 300 Mbps. Peccato per l'assenza di una porta LAN da 2.5GbE, per la non compatibilità con Alexia e Google Home e per il prezzo non alla portata di tutti.

Ilè un device efficiente, affidabile e sicuro. Grazie al sistema operativogli utenti avranno un’esperienza d’uso facile, intuitiva e alla portata di tutti. Ilè potente, stabile e con lo standard Mesh garantisce la miglior qualità di navigazione. Adatto sia per utenti domestici che per le piccole e medie imprese; tuttavia, quest'ultime sicuramente avrebbero apprezzato una porta LAN dae una tripla banda WiFi. Qualunque sia l'uso che vogliate farne, non posso che consigliarvi questo Fritzbox 7590 AX!

Consigliato! Voto 9/10









