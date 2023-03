One-O-One Games Annuncia Fury Roads Survivors!

One O One Games è orgogliosa di annunciare il lancio di Fury Roads Survivor sulla piattaforma Nintendo Switch, completo di due nuove modalità di gioco progettate appositamente per questa versione. Il gioco disponibile per il download sull'eShop di Nintendo dal giorno 30/03/2023 alle ore 18:00 CEST.Il gioco è stato presentato alla Milan Games Week 2022 e ha ottenuto un grande successo come gioco mobile, con oltre tre milioni di download su Play Store e App Store, prime posizioni nelle classifiche dei titoli più apprezzati e una valutazione media di 4,5 stelle su migliaia di recensioni."Siamo entusiasti del successo che ha avuto la versione di Fury Road Survival per Nintendo Switch durante la presentazione ufficiale alla Games Week 2022" ha dichiarato David Gallo, CEO e Direttore Generale di One O One Games. "Abbiamo perfezionato alcune nuove modalità, migliorando ulteriormente una formula già vincente, senza alterarne il concept originale".I giocatori possono ora godersi la nuova modalità 1vs1 locale, dove possono combattere testa a testa con un amico o un familiare in un intenso combattimento a bordo della loro macchina preferita. In alternativa, la nuova modalità cooperativa consente ai giocatori di unirsi a un amico e lottare insieme per sopravvivere al deserto post-apocalittico.Queste nuove modalità possono essere giocate in locale sulla stessa console, aggiungendo una nuova dimensione emozionante all'esperienza di gioco. I fan di Fury Roads Survivor, dunque, potranno scontrarsi l'uno contro l'altro o collaborare per superare le sfide del deserto."Siamo entusiasti di portare Fury Roads Survivor su Nintendo Switch e di presentare queste nuove modalità di gioco ai nostri fan", ha detto Daniele Azara, Chief Creative Officer di Fury Roads Survivor per One O One Games. "Crediamo che l'aggiunta di modalità locali 1vs1 e cooperative renderà il gioco ancora più coinvolgente e divertente per i giocatori e non vediamo l'ora di vedere come risponderanno alle nuove sfide."Fury Roads Survivor su Nintendo Switch include tutte le caratteristiche che hanno reso la versione originale un successo. I veicoli personalizzabili, le missioni impegnative e i combattimenti intensi, con l'aggiunta delle nuove modalità di gioco, renderanno Fury Roads Survivor ancora più dinamico e coinvolgente.Preparati ad affrontare la strada e a sopravvivere all'apocalisse come mai prima d'ora - Fury Roads Survivor è ora disponibile su Nintendo Switch!

