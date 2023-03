PARK BEYOND ARRIVERÀ SU PC E CONSOLE

PARK BEYOND ARRIVERÀ SU PC, PLAYSTATION 5 E XBOX SERIES X/S

Bandai Namco Europe e Limbic Entertainment hanno svelato chePark Beyond aprirà i suoi cancelli il 16 giugno 2023. Le prenotazioni sono aperte e sono disponibili due diverse edizioni. Inoltre, prenotando il gioco sarà possibile ottenere un bonus speciale: ilPAC-MAN™ Impossification Set, che consiste in una serie di oggetti tra cui giostre esclusive, negozi, animatori e decorazioni.

Abbiamo anche il piacere di invitare gli aspiranti visionari alClosed Beta Test che si terrà dal 9 al 19 maggio su PC. I giocatori si possono registrare qui:https://bnent.eu/BetaPB

I partecipanti al Closed Beta Test che in seguito acquisteranno il gioco sbloccheranno una skin dorata per l’Omnicar, il veicolo usato sulle montagne russe di Park Beyond.

Altre edizioni disponibili per la prenotazione:

Deluxe Edition (solo Digitale): VISIONEER Edition

Il gioco base

ZOMBEYOND Impossification Set

L’Annual Pass di Park Beyond – Un Season Pass che include i prossimi 3 DLC

Il Bonus dell’Annual Pass che include un set di vagoni bonus che darà accesso a cinque skin esclusive per i vagoni delle montagne russe

Collector’s Edition: IMPOSSIFIED edition

Tutto quanto compreso nella VISIONEER Edition

La versione fisica e digitale della Colonna Sonora creata da Olivier Derivière

La statuetta dell’Omnicar

Artbook

Poster

Cordino & badge

Il BEYOND SEAS Set

Presentazione al Future Game Show:

https://www.youtube.com/watch? v=8IUcgUwgJIM

Park Beyond sarà disponibile dal 16 giugno 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.





