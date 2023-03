Keicho Nijimura si unisce a JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R dà il benvenuto a un nuovo personaggio DLC. Keicho Nijimura e il suo esercito in miniatura, con una potenza di fuoco disarmante, non lasceranno altre opzioni ai propri avversari che arrendersi.

Non farti ingannare dalle loro dimensioni e presta attenzione ai mini carrarmati, elicotteri e soldati, che sono in grado di far piovere proiettili sugli obbiettivi circostanti.

Keicho Nijimura è il terzo personaggio aggiuntivo introdotto come contenuto a pagamento ed è disponibile da oggi per l’acquisto individuale o come parte del Season Pass del gioco.

Manca ancora un personaggio a questa stagione…

Il Season Pass assicura ai giocatori un accesso anticipato ai personaggi DLC e costumi esclusivi per un roster ancora più grande ed esuberante.

Per il trailer:

https://youtu.be/41ZQMK93k9g

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R

è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Altre News per: keichonijimurauniscejojobizarreadventurestar