SYNCED IN ARRIVO QUEST’ESTATE SU PC

Level Infinite e NExT Studios annunciano oggi che l’imminente looter shooter cooperativo SYNCED sarà disponibile per PC durante l’estate. È stato inoltre confermato che il titolo arriverà anche per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Presto verranno svelati tutti i dettagli anche sulle versioni console. Con modalità PvE e PvP emozionanti e adrenaliniche, SYNCED si prepara a rivoluzionare il genere degli shooter game, i giocatori trasformeranno i loro nemici nel loro più grande punto di forza.



SYNCED è uno sparatutto sci-fi free-to-play ambientato in un futuro prossimo del nostro mondo, dove la nanotecnologia è diventata la spina dorsale della civiltà. In seguito a un cataclisma noto come Collasso, le nanomacchine si sono rivoltate contro i loro creatori, consumando gli esseri umani per propagarsi e trasformandosi nei letali Nano. In questa apocalisse, i giocatori assumono il ruolo di Runner, coraggiosi cercatori di fortuna che setacciano il Meridiano alla ricerca della preziosa sostanza nano-energetica nota come Nerva. I giocatori si uniranno in squadre di tre persone per affrontare battaglie PvE e PvP ad alta intensità.

Il punto di svolta?

I Runner possono sincronizzarsi con i Prime Nano che abbattono, trasformandoli in Companion Nano e schierandoli strategicamente contro le orde di nemici e giocatori avversari. Ognuna di queste classi di Prime Nano - Crusher, Suppressor, Guardian e Seer - ha le proprie abilità, consentendo ai Runner d'individuare quella più adatta al proprio stile di gioco. I Runner possono equipaggiare due Nano alla volta e passare da uno all'altro con estrema facilità. Avvicinatevi e scatenate il Crusher. Con il Seer, potrete individuare le minacce in arrivo e saccheggiare i vostri nemici.

La modalità PvE di SYNCED vede una squadra di tre Runner esplorare le lande desolate abbandonate, gli impianti industriali invasi, le grotte oscure e altro ancora per affrontare orde di Nano e potenti boss, raccogliere risorse e distruggere passo dopo passo l'infezione da Nano che si è impossessata di Meridian. In PvP, è il momento di affrontare altri Runner e Nano in una lotta per ottenere la maggior quantità possibile di Nerva prima che i raccoglitori lascino la mappa e il tempo a disposizione finisca.

Come nei classici sparatutto, i Runner possono ottenere risorse nelle partite PvE e PvP per migliorare il proprio personaggio, sbloccando anche armi e potenti mod.

Durante il test Open Beta, conclusosi con successo a gennaio, il team di NExT ha ascoltato i feedback dei giocatori e, sulla base di queste conoscenze, ha implementato modifiche per migliorare l'esperienza di gioco complessiva in vista del lancio completo di SYNCED. Queste includono:

Solo Mode - per i Runner che vogliono affrontare il Meridiano da soli (salvo i loro Nano-compagni).

- per i Runner che vogliono affrontare il Meridiano da soli (salvo i loro Nano-compagni). Aumento dell'influenza dei Nano : una gamma più ampia di mod Nano consente di accedere a un maggior numero di abilità, capacità e tattiche sul campo di battaglia.

: una gamma più ampia di mod Nano consente di accedere a un maggior numero di abilità, capacità e tattiche sul campo di battaglia. Nuove modalità traversal: se usati bene, lo speed dash, l'aumento della capacità di salto e l'hoverboard possono dare ai giocatori un reale vantaggio nel vivo dell'azione.

